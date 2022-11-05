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【電騙案】警方破2宗「猜猜我是誰」騙案　3男子被捕收千元報酬

社會 13:04 2022/11/05

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警方偵破2宗「猜猜我是誰」電話騙案，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名本地男子，其中兩人有黑幫背景，相信同類騙案已成三合會收入來源。其中2人已被落案檢控，下周一(7日)於東區法院提堂。

警方東區警區重案組第一隊主管賴境耀表示，受害的85歲老翁在11月1日接到騙徒來電，訛稱其兒子因被捕而需繳交保釋金，對方同日到老翁北角住所，收取3萬元騙款，事主其後向家人求證，得悉被騙於是報警。騙徒疑食髓知味，翌日再致電索取老翁更多保釋金，警方部署埋伏，當場拘捕前來收款的姓黃無業男子（20歲）。

另一宗案件則發生在11月3日，71歲老翁收到同類來電索款，惟老翁沒有子女，於是報案。警方在11月4日，於炮台山快餐店拘捕欲收款的姓梁無業男子（35歲）及姓杜侍應（17歲），其中一人在10月20日曾因同類案件被捕。2人已被落案檢控，將於周一於東區法院提堂。

警方表示，被捕人士負責收取騙款、監察收款過程，約有1,000元報酬，2人有黑幫背景，相信屬不同集團，同類騙案已成三合會團伙收入來源。

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責任編輯：蘇文軒

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