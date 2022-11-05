【小一面試】現場直擊陳守仁小學第二輪面試　小組考核內容公開2個遊戲考創意

▲ 直資男女名校保良局陳守仁小學，今日進行第二輪小一入學面試。

直資男女名校保良局陳守仁小學今日（5日）進行第二輪小一入學面試，今年報名人數約7,000人，學校收取約150名學生，平均46人爭一個學位。整個面試過程，由一名家長陪同學生入校，家長在課室等待，學生以約16人為一組，進行3個遊戲，包括砌積木、搶毛巾及畫畫。其中搶毛巾是集體遊戲，砌積木及畫畫則考驗考生的創意，，而畫畫的主題是「我的家庭」。

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三代同堂陪面試

Topick記者到陳守仁小學現場直擊家長和學生面試後實況，今早8時半開始，門口已現人龍，第一批面試完的學生約11時步出校門，現場所見很多家長都相當緊張，有媽媽陪同仔女入校內，而爸爸則在校門外等候；有爸爸前後踱步，遙望校門，面露緊張神色。更有三代同堂陪同孫女面試的嫲嫲，表示兒子及新抱為女兒報考了30多間學校，只是去學校面試都已經相當折騰。

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記者在校門外訪問了多位家長及考生︰

周同學︰唔難，有信心，用英文interview，有玩搶毛巾、疊積木，我搶到3次毛巾！

張同學︰第一個遊戲係搶毛巾，同埋疊積木，唔難呀！老師有用英文同有啲廣東話，我全部識晒。面試好多學校！

林同學︰我頭先interview玩咗搶毛巾，同埋畫畫，畫「我的家庭」，畫畫我覺得唔難，我有學畫畫。（有冇早啲瞓覺？）我9點瞓覺，今朝好早起身。我今次面試有信心，in咗一半學校。（幾多間？）好多，我數唔到呀！

王同學︰（in成點？）好叻，我攞到兩次毛巾，得7個人搶毛巾，因為有一個人absent。interview好多間學校，辛苦呀！

林同學︰有信心，我面試唔驚。有16個同學一齊搶毛巾，我搶到，我全部都搶晒！我好鍾意睇書。

林太︰我哋個個星期六都去圖書館睇書，囝囝好鍾意睇書，幫佢報咗10幾間學校，已經收到幾間第二輪面試，最想都係入陳守仁。

梁同學︰唔驚，頭先玩2個遊戲同畫畫，我搶唔到毛巾，8個一組，畫畫就係用英文，我鍾意畫畫。

梁太︰我平常心，唔想咁大壓力，報咗5間，最想入陳守仁。

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Audrey︰我唔緊張，我有玩搶毛巾，我搶到1次，一班入面有16個同學，枱上面有1條毛巾，睇吓邊個最快搶到嗰條毛巾。（平時學好多興趣班？）係，我學溜冰、畫畫。畫畫嘅主題係家庭，但幅畫我仲未畫完就夠鐘。頭先老師有時候用英文，有時候用廣東話，但用英文比較多。我之前聽到媽媽講，考咗6間。

張爸爸︰（會唔會好迫個女讀書？）少少啦！有玩又要讀書，幼稚園讀學之園。

王同學︰有信心，我搶唔到（毛巾）。（同學仔好快？）係。（搶唔到有冇唔開心？）冇。

王太︰主要同佢報學術，學基本嘅普通話同英文，因為依家香港基本都係呢啲一定要有，都大壓力，不過自己會平衡番。今次報咗4間，有啲有offer，俾我哋想像中好，最想入呢間（陳守仁）。我都係叫佢放鬆啲，我哋都冇話一定要入到，俾佢上學術都係希望長遠嘅發展，唔係為咗小一報名。

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記者:陳麗薇 林碧洋