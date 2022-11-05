【聲夢傳奇2】海外優勝者來港踢館　Jasmine出道作《Breath Away》首度曝光

▲ 《聲夢傳奇2海外踢館賽》森美與任暟晴（右）。

在今晚（11月5日）起、一連兩個周六播出《聲夢傳奇2海外踢館賽》，屆時《聲夢傳奇2》畢業生，將與來自馬來西亞及澳洲的《聲夢傳奇2》優勝者攜手踏上聲夢舞台。

是次由森美夥拍《聲夢》畢業生潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska）擔任主持，出戰《聲夢2》畢業生包括「傳奇新星」得主任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍（Janees）、季軍趙紫諾（Sabrina），獲「優秀表現獎」的XiX（成員包括莊殷玥Vici、劉芷君Aster、梁善知Crystal、繆昀希Charlotte、鄧曉殷Kiele、楊秉頤Caitlin）及趙小婷（Pamela），及獲「導師推介超越進步獎」的劉詠彤（Angel）及文佐匡（Sean）登場。

至於海外代表則有馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）、亞軍梁宸語（Zev）、季軍王紫薇、第四名陳泓升（Vincent）及第五名潘乾政（Zentson），及全澳洲總冠軍孫佳利（Lorraine）及總亞軍蔣沁忻（Gina）。

▲ Jason（左）與陳泓升（右）接受「升Key」挑戰。

Jasmine推出單曲《Breath Away》

今晚除有兩隊歌唱比併外，還會曝光《聲夢2》「傳奇新星」得主Jasmine出道單曲《Breath Away》，該首歌曲由《聲夢2》兩大總監郭偉亮及陳奐仁攜手為Jasmine度身訂造。

任暟晴除會在節目中首度公開獻唱，歌曲MV亦會同時曝光。參賽以來一直被指「透氣聲大到似吸塵機」的Jasmine，獻唱期間展現明顯的進步，被指聲音、表情及演繹均充滿故事性，整首歌亦散發著「少女感」。

郭偉亮事後對Jasmine讚不絕口：「你嘅聲線同表情係好容易觸動到人，一千個歌手得十個係咁嘅啫，所以呢個特質唔係普通嘢，而係好犀利嘅。」此外，他又大讚對方聲線讓人聽得很舒服：「一聽就想繼續聽落去，因為你真係講緊個故仔。」

▲ Jasmine首個個人單曲《Breath Away》MV。

至於陳奐仁則表示很想打造一首適合Jasmine的歌曲：「Jasmine應該唱番適合佢年齡同埋佢外表以及聲域嘅歌曲。」

Jasmine除獻唱處女出道歌，還獻唱《是但求其愛》與獻唱《囍帖街》的馬來西亞冠軍Xair進行一對一PK戰，由於表現淡定，就連出名要求高的舒文亦開腔稱讚謂：「你音樂上好穩定架喇！」期待指數爆燈。

▲ XiX成員Vici（中）。

Vici騷獅吼功

除歌曲對壘，兩隊還進行「體能」及「升Key」挑戰，被指「六舊腹肌任你摸」嘅《聲夢2》畢業生Duncan（侯雋熙），與馬來西亞代表Zentson惡鬥「提腿唱歌」，由於提腿勁考腰力及耐力，唱了大半首後，Zentson已開始口齒不清兼上氣唔接下氣，最終更雙腳掂地「宣布」投降，Duncan贏了漂亮一仗。

而在「升Key」挑戰中，出名「長氣袋」的XiX成員Vici，以超高音獅吼功震撼全場，不但她自己忍不住笑，就連主持森美及《聲夢2》導師泳兒都笑到「紅都面晒」，森美叫晒救命謂：「我驚我好似玻璃杯咁爆咗。」

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