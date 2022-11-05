【口腔癌】 27歲空姐反覆生痱滋未癒　確診口腔癌切一半舌頭保命

▲ 27歲空姐反覆生痱滋未癒，確診口腔癌切一半舌頭保命。

不少人都以為「生痱滋」只是熱氣，但當一位置反覆出現潰瘍，有可能是患癌微兆。英國一名27歲女子反覆生痱滋，久未痊癒，求醫後確診口腔癌，須切除一半舌頭保命。

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綜合外媒報道，現年27歲的Charlotte Webster-Salter是一名空中服務員，本身沒有吸煙習慣，而且經常健身。2018年起，她開始發現經常出現口腔潰瘍，因為工作繁忙，起初她未有太在意，但由於潰瘍久未痊癒，她最終決定看牙醫。

潰瘍的面積時大時小，每次長在同一位置，而且從未試過完全康復。

牙醫經檢查後，認為Charlotte在睡覺時磨牙導致口腔潰瘍，建議她剝除智慧齒，並佩戴牙套矯正。不過，Charlotte的情況未有改善，惟有向其他醫生求助，採樣化驗後，證實她患上口腔癌。

Charlotte須接手術切除約一半舌頭以避免癌細胞擴散，醫生又利她的大腿肌肉重建舌頭，整個手術歷時10小時後順利完成。術後，她要透過氣管造口幫助呼吸，並重新學習說話和進食。

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口腔癌成因

醫學界至今還沒確定口腔癌的成因，但據本港衞生署資料顯示，以下高危因素與口腔癌有關：

1. 化學因素

化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。

2. 物理因素

長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

3. 受病毒或細菌感染

病毒如人類乳頭狀瘤病毒（Human Papilloma virus）跟口腔腫瘤有密切的關係。

4. 健康問題

內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

口腔癌主要徵狀：

潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。

口腔疼痛，且無故或容易出血。

面部忽然局部麻痺。

頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。

頜下或頸部淋巴無故腫脹。

本港整形外科專科醫生陳肖龍早前接受TOPick訪問指，預防口腔癌的方法與良好生活習慣息息相關，當中包括需要戒煙、戒酒及戒檳榔，也要保持口腔衞生；如有假牙，要確保假牙合適並避免長期刺激牙肉或口腔黏膜；避免食用辛辣或過燙等刺激黏膜的食物。

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責任編輯：羅嘉欣