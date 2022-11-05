黎瑞恩開直播瀏覽累計逾400萬人次　小恩子唱80年代香港流行金曲

黎瑞恩（小恩子）悉心照顧的一對兒女已經長大，在子女鼓勵之下做自己喜歡的事，而唱歌和做慈善正是她最喜歡做的事。

現在身在內地，小恩子並沒有忘記香港情懷。日前，小恩子在她的社交平台進行直播，以80年代香港樂壇黃金歲月為主題，唱足5小時80年代的經典金曲。久別內地歌壇，小恩子今次重新出發吸粉程度相當驚人，當晚直播累計瀏覽超過400萬次。

老友現身撐場

小恩子為了今次直播，花不少心思，特別選擇在影視城裡的香港街，實地取景，更精心搭建了一個充滿復古港風場景，還邀請曹永廉 、黃寶欣、李國祥、鄭梓浩幾位好友，大玩80年代服飾造型，小恩子連身格仔長裙配大耳環、李國祥豹紋上衣、黃寶欣黑白大反領再來一個復古瀏海、曹永廉孖襟恤衫，與及鄭梓浩的飛機樓，網民紛紛留言大讚認真及回憶返曬嚟。

在現場樂隊伴奏下，小恩子深情開唱《世間始終你好》、《鐵血丹心》、《問誰領風騷》、《上海灘》等金曲，而尾聲以《獅子山下》完美終結，小恩子唱到感動更眼泛淚光。

不扣除成本作捐款

雖然中途突然下大雨，大家也專業地堅持撐著傘冒雨繼續直播，超過3萬位粉絲同步觀看。

不少歌迷留言盛讚這直播簡直就是音樂會水準，看足5個小時的直播後，依舊覺得意猶未盡，要求小恩子繼續開直播演唱，當晚直播所有收益不扣除成本，全數捐給內地有需要人士。

此前，小恩子就曾與蕭正楠、張彥博等好友，在郊外舉行過露營唱歌直播，為聽眾帶來《將冰山劈開》、《浪子心聲》、《月半彎》、《多情》、《下雨天》等經典歌曲。直播結束後，黎瑞恩將當場直播的收入全部捐給四川地震災民。

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