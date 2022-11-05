【康泰清盤】工會料250名員工須追討欠款　勞工處設專線供查詢

▲ 工會協助康泰員工追討欠款。

康泰旅行社因資不抵債被母公司「凱撒旅業」清盤，香港旅遊業僱員總會、香港外遊領隊協會昨日(5日)協助康泰員工召開《員工追討欠款說明會》，有約60多位員工出席了說明會，會上工會代表聯同勞工處代表，就康泰清盤對員工的影響丶如何申請欠款丶申請需要做的程序等作了說明，希望能幫助員工順利申請到應得的賠償。

據了解，受影響員工約有250人，主要追討假期、代通知金及遣散費，金額由約5萬至30萬不等，員工須於11月17日前向破產管理處遞交債權證明表格，待18日召開債權人大會後，公司確定和員工解除合約，員工就可以向破欠基金遞表申請破欠，最終何時能取回欠款及能取回欠款的數目，還需視清盤進展及清盤計算方案。

由於涉及員工人數眾多，工會也希望勞工處在申請時提供方便予員工，勞工處表示已安排康泰員工專線予員工查詢，並會安排專人在一段時間內專門處理康泰員工的申請。工會理解員工對失去工作的焦慮及面對申索欠款帶來的煩惱，將繼續關注員工申索欠款的進展，協助員工盡快順利地取回應得的賠償。

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責任編輯：蘇文軒