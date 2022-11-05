【離鄉別井的故事】移英情侶開Cafe呻生意艱難　網民大起底狠批：打邊爐食剩？

簡淑兒（Jessica）主持的HOY TV節目《離鄉別井的故事》，早前播出一集訪問由香港移民英國的情侶Yammie和阿晞，二人在當地開設Cafe「幸福駅」，希望將亞洲美食帶到英國。在訪問中Yammie講到聲淚俱下，大呻生意難做。

節目播出後有網民翻出店舖的食物照，狠評食物賣相差，有如吃剩的火鍋食物，被嘲笑指：「生意唔好係有理由」。

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Yammie和阿晞由中學時代起到英國留學，最後選擇定居英國，阿晞修讀市場學，Yammie則取得建築學碩士學位。但Yammie表示，曾經寄出過逾200封求職信，大部份都沒有回音，最終兩人決定追夢開Cafe，希望把亞洲美食帶到英國。

▲ （Facebook圖片）

Cafe命名「幸福駅」，開業成本20萬元，來自兩人積蓄加上家人財政支持。Yammie指店舖租金已比市價略低，全因業主是香港人，對「同鄉」特別照顧。

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然而儘管成本已降低，但英國稅率高，Cafe經營並不容易。Yammie表示，初期周末試過營業額達到1,600英鎊，平日則介乎100至300鎊，到拍攝前一段時間生意非常差，每天僅得100英鎊營業額。

阿晞表示Cafe早上11時開門，二人10時便要開始備貨、9時便要起床，工作一整天到晚上10時餐廳關門，但他們仍要清潔，所以要11時半才回到家。節目中他們接受簡淑兒訪問時，講到生意艱難及家人支持，Yammie忍不住爆喊。

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網民大起底

節目播出後，本以為追夢小情侶會得到觀眾的支持，怎料有網民揭店舖的「實況」，其中引來最大迴響的，要數索價8鎊（約港幣73元）的辣醬涼麵，被網民形容為「打邊爐食剩」的食物。另外亦有仿快餐店的磨菇飯，被指賣相差、醬汁少。有網民留言狠評：「見到都唔開胃」、「我隻狗都唔食…」、「佢地賣嘅唔係食物，係慘。」

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另外又有網民表示，當地的Cafe大多於早上六、七時開店，11時才開店的「幸福駅」營業時間未有顧及當地人的習慣。

不過「幸福駅」仍然有支持者，有顧客貼舊照，讚他們的牛腩麵肥美、巨型炸髀外脆內嫩，不過聲音屬小數，難平網民的狠批。

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