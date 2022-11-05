【搵鬼同你瞓】夜探大埔沙螺洞廢村　胡敏芝放漏靈符陳國麟即出事？

▲ 《搵鬼同你瞓》

J2在今晚（11月5日）播出的節目《搵鬼同你瞓》，由J2ers胡敏芝（Karen）及陳國麟（Doniven）齊夜探大埔沙螺洞，可是想不到第一集就出事。

Karen同Doniven夜探沙螺洞一條廢村，並準備過夜，同行還有趙嘉寶師傅。當晚非常大霧，能見度頗低。

▲ 陳國麟（左）與胡敏芝（右）。

山精妖魅作怪？

師傅聲稱指，大霧與山精妖魅有關，它們發起大霧，想要阻止閒雜人等騷擾。

當晚師傅特意為二人準備一把紅傘，目的是收一些山精樹精陪二人共渡一宵。她千叮萬囑負責保管雨傘的Doniven，不要將遮篤落地，以免驚擾收在內的靈物。不過Doniven好快就忘記，埋下出事的先兆。

今集的Karen表情百變，整個探靈過程先後出現驚恐、不安、憂心、哭喪著臉同嫌棄的表情包。Doniven繼續發揮惹火個性，繼在大埔猛鬼橋問靈體「想唔想搵我哋做替身」、皇后山疑似撞到靈體，嚇到半夜赤腳跑落山之後，他透過探靈盒居然問靈體「點樣死」，身旁的Karen即刻藐爆兼好嫌棄話「你又問」。

▲ 探靈盒整晚都很活躍不停響。

嚇到不知所措

經過一輪擾攘，兩位主持終於安頓下來過夜，他們依師傅指示放置靈符、開遮，不過Karen似乎將次序調亂及放錯地方。

到半夜有隻飛蛾飛近Doniven頭頂，接住他表現極度不舒服及呼吸急促，最後成個人無力癱在地上，情況非常危急。身旁的Karen已經嚇到不知所措，只能打電話向工作人員求助。

最後師傅趙嘉寶到場亦無補於事，決定移師道壇，好戲在後頭同場加映驅邪。

▲ 趙嘉寶師傅到場，決定扶Doniven回道壇。

陳國麟手腳麻痺

Doniven之後接受訪問時講返出事時感覺，他說︰「嗰時好暈同手腳麻痺，最後要工作人員扶落山上車，一落車就嘔，感覺好似飲醉酒好『wing』。去到道壇覺得好光唔想入去，後來師傅作完法、封身先冇事。」

他表示當晚的所謂的探靈盒整晚都在響，另外，Karen話下次會跟足指示做，她說︰「真係好驚，本身以為（度符）放咗落床就開得把遮，但原來要放床頭先開得，所以覺得自己好似有份搞到Doniven咁。」

不過究竟是真的有靈異事件？還是心理作用導致影響神智及身體？定是節目效果？由觀眾細心判斷。

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