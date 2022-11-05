【食用安全】缺德女超市拆盒換雞蛋　無視街坊叫停︰未俾錢可以咁做

▲ 有女子在超市拆盒換雞蛋。

近年日本推出可以生食的雞蛋，價錢雖然比一般雞蛋貴，但仍然不乏港人愛戴。不過這類雞蛋的儲存方式和食用方法均有嚴格規定，否則很容易掀起食用安全問題。有屯門街坊近日在討論區發文，批評有缺德客人在超市擅自拆開多盒可供生食雞蛋的包裝盒，再將裡面的雞蛋逐一調換，認為觸摸換蛋的行為與播毒無分別，迅即叫停對方，卻遭對方反斥做法無問題。事件曝光後，大批網民批評客人行為極度缺德無品。

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社交網站Facebook專頁「屯門友」日前代街坊發文，指有街坊於屯門一間連鎖超市購物期間，發現一名女客人擅自打開多盒可生食雞蛋的包裝盒，再將入面的雞蛋逐一調包。事主批評做法極不衛生且沒有公德心，由於該款雞蛋可供生食，假如每個人都任意觸摸換蛋，情況與散播病菌無異，事主遂上前叫停女客人，反遭對方斥責做法沒有問題，「仲未俾錢可以咁做」。

如果任何人都可以任意換走雞蛋，同散播病毒（無分別）。當（我）叫停這位女士換蛋行為的時候，她認為自己還沒有付錢，她是可以這樣做的。

街坊走前已經同超市職員交代一聲，其後再電郵予超市，要求他們封好雞蛋。

▲ 街坊指，有客人在屯門一間超市擅開可生食雞蛋的包裝盒，再將入面的雞蛋逐一調包。（Facebook圖片）

帖文一出，隨即引起網民熱議。不少網民批評顧客行為缺德，「真係乜人都有! 捨得買貴蛋但行為低劣無品」、「叫佢要逐隻揀去街市買啦」，也有不少網民反映曾遇過類似事件，「我都見過幾次，喺其他超市都有好多人打開蛋盒逐隻換」。

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責任編輯：羅嘉欣