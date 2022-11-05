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【李啟言傷勢】李盛林感激So Ching為兒子奔波　阿Mo每晚要醫護幫助調整睡姿才能入睡

娛樂 21:19 2022/11/05

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MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，擊中兩名正在舞台上表演的舞者。

意外至今已超過3個月，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。至於阿Mo的父親李盛林牧師在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（11月15日）發出第15封代禱信。

李盛林牧師首先表示感謝哥哥嫂嫂及蘇芷晴（So Ching），寫道：

*感恩*
1.  感謝各方的有心人仍耐心的關注及為啟言向那位創造主禱告。
2.  感謝哥哥嫂嫂及蘇晴為啟言的事情而奔波。
*代禱*
*「人若望地，只見黑暗艱難；光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30下）*
*（一）   啟言分享：盼望那些感官神經和活動神經能盡快恢復過來。*
*（二）   啟言最新近況*

然後講阿Mo近況，表示：

*1.  「請繼續為他的吞嚥功能禱告」*
對爸媽來說啟言的每啖飲食都是一步一驚心，因為他要小心按著指示的方法吞嚥，盼他能適應並持守著。
*2.  「定時轉換姿勢」：對一個沒有受創傷的人來說是非常自然，但對啟言。。。*
a.  每隔一段時間都需要為啟言轉換在病床上的姿勢，以防褥瘡。
b.  每晚都要等候醫護幫助，調整睡姿才能入睡。
c.  治療時更需要面對不同程度肌肉和關節的拉扯鍛鍊。
*3.  「每項治療的能耐」*
打個比方，正常人可以一口氣跑 100 米，但啟言現在是要分幾段才跑完，因為他跑了20米就要休息半分鐘，才可再跑。這正是他每次接受單項治療的情況呢。請為他能強化體能，每次可以縮短休息時間禱告。
*4.  「轉房治療」*
a.  適切的病房：仍在探討最適切的治療病房。
b.  需要更大的體能：祈求啟言身體各個器官功能可以保持健康正常運作，因為在啟言勇敢接受下一步針對的治療，同時亦需要更大的體能。
*（三）   MO 爸媽*
*1.  「就算風雨再大」*
過去一週的颱風，心想：「就算外面風大雨大，啟言都是渴望著我們能站在他的床邊聊天和陪伴。因此，無論風雨多大，我們都會站在你的身邊。」
*2.  「與創造主同行的體驗」*
 在這三個月裡，我再一次反醒甚麼是基督信仰。她不是一個導人向善的信仰和堅持，而是一個有血有肉的生命經歷，與創造主同行的體驗。
   *（四）政府「跨部門工作小組」：尾聲何期 🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌

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撰文 : TOPick柴犬出動

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