【反貪教育】廉署首聯乘3間院校辦反貪教室　400名PCLL學生參與

▲ 廉政公署首次聯乘三間本地大學為400名PCLL(法學專業證書)學生舉辦反貪教室。

廉政公署首次聯乘三間本地大學，於10月中至11月初在廉署大樓為400名PCLL(法學專業證書)學生舉辦反貪教室，深化法律界未來棟樑對香港反貪制度及廉署執法工作的認識。副廉政專員兼執行處首長丘樹春及執行處處長何景揚及蔡樹強等首長級人員，親身為學生講解廉署的反貪策略和理念，灌輸共同維護法治推動廉潔社會的理念。

廉署指，PCLL學生完成課程後，不論加入律政司、司法機構或私人執業，均有機會在廉署個案中擔當不同的法律專業角色如檢控、審訊或辯護，PCLL學生可透過廉署反貪教室，加深對反貪法例和廉署執法工作的知識和了解。出席活動的學生參觀了多項廉署設施，包括設有廉署經典三角枱的錄影會面室、列隊認人室以及扣留中心。廉署調查人員並親身為學生講解日常執法工作，如逮捕、扣留、搜查等。

現時本地有三間大學提供PCLL課程，包括香港大學、香港中文大學及香港城市大學。廉署今年首次聯乘三所院校，於10月15日、29日及今日(11月5日)為400PCLL學生舉辦反貪教室，反應十分熱烈。廉署並計劃為PCLL學生定期舉辦活動，加深有志投身法律界的年輕人對香港廉政工作的認識。

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責任編輯：蘇文軒