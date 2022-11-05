【新冠疫情】本港新增5,111宗確診個案　多18名患者離世

▲ 本港新增5,111宗新冠病毒確診個案。（資料圖片）

本港今日(5日)新增5,111宗新冠病毒確診個案，其中4,617宗是本地感染，494宗是輸入個案。多18名患者離世，第五波疫情至今累計10,244名患者離世。

10間安老院共17名院友確診，另外有2間殘疾人士院舍，各有1名院友染疫，合共有75人被列為密切接觸者。7間學校各有1班需要暫停面授課堂一星期。

截至昨日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1,895名確診病人留醫治療，當中有213名新增確診病人，留醫的病人中，172名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。

現時合共有33名危殆及52名嚴重病人，當中九名危殆病人正接受深切治療。另外，225名病人康復，當中190名病人出院。

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責任編輯：蘇文軒