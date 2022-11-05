【老闆媽媽】港女公私生活全被管　呻太子女難做︰冇晒私人時間

▲ 有港女指媽媽是自己老闆，公私生活全被管。

電視劇經常看到老闆子女恃著父母之名在公司橫行無忌，向下屬們行駛特權的霸道總裁生活，相信不少打工仔看畢都感到人人稱羨。不過，卻有港女在討論區大呻太子女唔易做，不但在公司沒有特權，每日上下班時間都與老闆媽媽同步，基本上私人時間歸零。她慨嘆，放假外出消遺會被鬧不務正業，臨瞓時玩手機減壓太夜瞓，也會被訓示影響翌日公司運作，她形容「嗰種24小時全天候俾人鬧嘅感覺」，簡直是生不如死的生活。不少網民看罷都勸喻事主盡快找新工辭職。

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儼如24小時被管束

該女網民在Dcard討論區以「當你係老闆個女⋯⋯」為題發帖，她憶述大學畢業時撞正家人公司人手不足，因此拒絕了其他條件不錯的工作機會，到家人公司上班頂替，沒想到竟成為公私生活都被家人管束的地獄生活。

她慨嘆說，不但每日要與阿媽一起返工放工，放假時外出至凌晨1、2點，竟會被阿媽訓斥不務正業，「凌晨1點未瞓就話我作息問題影響公司」、「明明係返1pm，11點未醒就比人鏟到上天」、「公司做嘢出錯都係因為我一個人唔用心造成」、「返工放工喺屋企都黑我面」。

明明係你(阿媽)逼我返工頂人手短缺，依家講到我有份工係恩賜咁 大家可以真係唔好返屋企工。

網民︰搵新工啦

帖文一出，即引起網民熱議。不少網民力勸事主盡快離職，長時間從事家人公司會失去社交圈子，沒有了自己的人生，「搵新工quit啦」、「你有選擇權」、「放假無嘢做去幫吓手就話啫，full time不了。屋企人會成日道德綁架你，去出面做仲好」、「要畀佢哋知道佢哋嘅行為，令到你覺得唔舒服」、「難聽啲儲到錢直接搬走」。

也有網民分享同類經歷，憶述曾在暑假時到父親公司上班，她的時薪比普通大學生兼職還要低，但親戚同事亦會指派沒有挑戰性的工作，以減低其出錯的機會，因此實際可以學到的不多，故此她在畢業後，便再沒有回到家人公司工作。

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責任編輯︰王明芳