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【翻版MIRROR】內地男團無咪嘴獲力捧　WIF5VE被封「長隆MIRROR」

娛樂 18:30 2022/11/05

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近日內地冒起一隊新男子組合WIF5VE，這隊6人男子組合於長隆一個主題公園表演而走紅，被讚歌舞精湛、外型亮眼，重點是他們現場真唱無咪嘴，成為爆紅的最大因素。

有網民於WIF5VE的演出片段中，發現他們的舞步與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的《一所懸命》極為相似，被封「長隆MIRROR」的WIF5VE疑向他「致敬」。

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內地熱搜榜近日冒起一隊6人的男團WIF5VE，在長隆主題樂園表演的他們，因為演唱時全程唱Live無咪嘴而獲網民吹捧，更被封為「長隆MIRROR」。

WIF5VE六位成員包括王辰灰、王怡晨、張奕軒、吳程威、吳雄成及Andrew-Q，成員之一辰灰曾接受傳媒訪問，表示成員們都曾參加過選秀節目，不算是素人，但因為暫時未簽約任何經理人，所以才自行組團接商演賺取收入，沒想過因為一場演出的影片在網上演傳而爆紅。

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被封「長隆MIRROR」的WIF5VE，更被發現他們表演的舞步，與MIRROR成員Anson Lo的《一所懸命》極為相似，不過內地網民還是力讚他們的演出：「仿佛在韓國才有這樣的待遇」、「門票值回票價」！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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