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【電話騙案】無業青年涉冒內地官員騙逾900萬元　警方檢假警員委任證及拘捕令

社會 18:04 2022/11/05

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中區警區總督察（刑事）郭進傑。(香港警察 fb)

警方拘捕一名20歲無業男子涉嫌假冒內地官員，涉嫌與8宗「假冒官員」電話騙案有關，騙取超過900萬元。行動中檢獲多張偽造的警員委任證、內地法庭手令、銀行提款卡及9萬元現金。

中區警區總督察（刑事）郭進傑表示，港島總區在於9月24日至10月4日接獲3宗「假冒官員」電話騙案，騙徒自稱內地執法人員，指事主涉嫌干犯洗黑錢等罪行，需要提供銀行密碼等資料以作凍結資金及調查之用。騙徒亦曾扮演本地執法人員親身接觸事主，並出示載有事主個人資料的虛假內地法庭手令，3宗案件的事主共損失580萬元，騙款流入6個本地帳戶及2個內地帳戶。

警方經調查後，昨(4日)在將軍澳區拘捕20歲無業男子，檢獲多張虛假法庭拘捕令及一張偽造警察委任證。警方經進一步調查，被捕人共涉嫌參與8宗電話騙案，騙款超過900萬元。

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責任編輯：蘇文軒

罪行 偽造 洗黑錢 罪案 將軍澳

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