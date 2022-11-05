【一線搜查】元朗街邊賣蟹1隻20蚊　專家拆解食用風險+揀蟹法則

▲ 節目《一線搜查》直擊，有東南亞裔人士於元朗合益街市附近擺檔賣蟹。

秋天是食蟹的季節，HOY TV節目《一線搜查》走訪元朗街頭，發現有人以「走鬼檔」方式賣蟹，1隻僅20元，引來不少街坊搶購。節目請來專家拆解食用風險，並分享揀蟹法則，當蟹出現3個特徵，即代表不新鮮，應避免購買。

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節目組發現元朗合益街市附近，有東南亞裔人士擺檔賣蟹，每隻20元，又指蟹來自菲律賓。影片可見，這些蟹用竹簍裝起，放在最上層的蟹似乎很生猛，吸引不少街坊搶購，更有人一次買了300元。

節目組請教蟹商蔡琦，估計檔販出售的蟹屬於海水蟹、肉蟹，來自東南亞海域，或更遠的地區。他又認為一隻蟹售10元至20元不太合理，「現在一隻3両多的蟹，100隻要2000元，連運費都要20元一隻。」

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節目組訪問食品與健康科學學系講師文嘉敏，她指出，當蟹傳出異味，相信已經死去一段時間，內臟和肉甚至開始腐爛，已經不適合食用，另外，當蟹的外殻顏色變得暗啞，而且眼睛已經收縮不見，亦代表那些蟹已經死了很久。

她提醒，一般生蟹或來自不潔水源的蟹可能會寄生蟲和細菌，例如肺吸蟲、霍亂弧菌、副溶性弧菌等，如果沒有徹底煮熟，或僅以酒和醋腌製，完全沒有殺菌的作用，進食後會有食物中毒的風險，可能會出現呼吸急速、皮膚泛紅敏感的反應等。

家庭醫生張永德指出，如進食受污染的蟹類食品，有機會引起急性腸胃炎，症狀包括肚瀉、腹痛、嘔吐和發燒，一般症狀輕微，大概3至5天會完全康復。但如果肺吸蟲進入人體肺部，有機會引起慢性炎症，當肺吸蟲入侵腦部，甚至會引起急性腦膜炎。

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責任編輯：羅嘉欣