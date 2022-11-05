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【夫妻關係】「職業小三」揭行內秘聞　人妻委託勾引老公測試忠誠度

親子 18:14 2022/11/05

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「職業小三」揭行內秘聞，有人妻委託她們勾引老公，測試忠誠度。

夫妻相處貴乎坦承，若一方不忠足以毀掉婚姻。巴西出現一種新興的行業，由辣妹任檢查員勾引目標男子，測試委託人另一半的忠誠度。結果發現有約6成男人受不住「職業小三」的誘惑，背著妻子或女友出軌。

綜合外國媒體報道，巴西新職業「忠誠檢查員」都是年輕貌美的女子，她們樣子甜美，身材出眾。她們接到其他女性的委託，透過社交媒體接近客戶的丈夫或男友。有人訛稱彼此有共同朋友，因而得到對方的聯絡方法，再進一步對話及交流，測試他們的忠誠度。

最新影片︰

每次收費$30起

「職業小三」每次收費約20至150雷亞爾（約30至230港元），她們會將對話截圖及照片傳給客戶作證據。其中現年22歲的檢查員Nicolly透露，她產後接到第一單工作，有女子透過IG聯絡她，表示她是丈夫喜歡的類型，而丈夫曾數次出軌，她希望Nicolly嘗試勾引丈夫，了解他是否仍不忠於她。

於是Nicolly假裝誤傳訊息給女子的丈夫，對方表現出對她的興趣，很快便相約見面。她將雙方的對話截圖傳給女子，隨即完成工作獲得酬勞。她在社交媒體分享經歷，結果有更多女子成為她的客戶，她靠做職業小三已賺到4000至5000雷亞爾（約6100至7700港元）。

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10個男人6個「上釣」

另一位20歲的檢查員Stefani Lara入行，全因想幫助一眾姊妹認清壞男人的真面目。按她的經驗，每10名男子就有6人「上釣」，雖然她認為未必能100%反映一個人是否忠誠，但不少女性只想找到證據以結束關係。

這份工作也有一定危險性，19歲的Iasmin任檢查員一年，曾試過有目標看到女友的手機，揭發她們串謀，更揚言要向她報復。只是之後這對情侶和好，男子才不了了之，沒有對她不利。

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責任編輯︰王明芳

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