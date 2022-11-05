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【不再撩鼻】政府宣布周二起免費核酸檢測不用再撩鼻　改為採集「咽喉拭子」樣本

社會 23:36 2022/11/05

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政府今日（５日）宣布，在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站及機場入境檢測站進行的免費核酸檢測樣本採集程序，將由１１月８日起更改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。強制檢測公告亦會作相應修改，接受以「咽喉拭子樣本」進行的檢測。
      
政府發言人表示：「改以『咽喉拭子』採集上呼吸道檢測樣本進行核酸檢測，仍可達致高靈敏度。『咽喉拭子樣本』屬國家衞生健康委員會發布的第九版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》所建議使用的上呼吸道樣本之一，在內地大規模核酸檢測（包括集中隔離及口岸入境）經常使用。」
      
服務承辦商的專業採樣人員會按衞生署衞生防護中心發出的相關指引採樣，以確保樣本質素。專業人員採集「咽喉拭子樣本」進行檢測，靈敏度可靠，同時亦可縮短採樣時間，簡化樣本採集程序。是次改動既可提升整體檢測效率和服務量，亦不會影響核酸檢測的準確性。
      
至於社區檢測中心／檢測站的自費檢測服務安排則維持不變。如市民無另行要求，自費檢測會繼續採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求等，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「咽喉拭子」等其他方式採樣進行檢測，自費檢測收費不變。
      
政府會繼續密切監察核酸檢測服務的速度、數量和準確性，把檢測服務做到『多、準、快、易、平』，並強化核酸檢測及將之常態化，以達致精準防控的目標。

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責任編輯：李志強

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