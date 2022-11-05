【強制檢測】50處納強檢　大角咀港灣豪庭、君滙港、將軍澳海翩滙、大埔花園、帝欣苑多座上榜

▲ 50處納強制檢測，大埔花園、帝欣苑多幢上榜。網上圖片

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月30日至11月5日期間，曾身處下列50個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月6日或7日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 深水埗海達邨海榮樓

2. 馬鞍山欣安邨欣喜樓

3. 香港仔石排灣邨碧綠樓

4. 藍田康雅苑桃雅閣

5. 黃大仙翠竹花園 2 座

6. 筲箕灣耀東邨耀明樓

7. 大角咀君滙港 2 座

8. 鴨脷洲海怡半島御翠居

9. 柴灣富景花園 11 座

10. 沙田綠怡雅苑 1 座

11. 大角咀港灣豪庭 1 座

12. 將軍澳英明苑明安閣

13. 天水圍天恒邨恒卓樓

14. 將軍澳康盛花園 3 座

15. 大圍海福花園福熹閣

16. 西貢帝琴灣凱弦居 10 座

17. 西灣河西灣河街23號富欣閣

18. 深井浪翠園 8 座

19. 將軍澳海翩滙 5 座

20. 柴灣山翠苑翠珮閣

21. 何文田欣圖軒 4 座

22. 粉嶺御庭軒 8 座

23. 銅鑼灣龍華花園 2 座

24. 荃灣韻濤居 A 座

25. 九龍灣麗晶花園 6 座

26. 屯門大興花園 2 期 2 座

27. 屯門兆麟苑華麟閣

28. 沙田駿景園 10 座

29. 將軍澳安寧花園 3 座

30. 半山區聯邦花園威尼斯閣

31. 紅磡馬頭圍道80號嘉朗豪庭

32. 北角堡壘街42-46A號怡新大廈

33. 東涌昇薈 3 座

34. 長沙灣順寧道 483 號順景華庭

35. 九龍城啟朗苑啟遙閣

36. 柴灣怡翠苑暢怡閣

37. 大埔汀角路 61 號樂賢居

38. 紅磡家維邨家安樓

39. 旺角富榮花園 1 座

40. 青衣青俊苑俊豪閣

41. 荃灣荃灣廣場 1 座

42. 茶果嶺麗港城 38 座

43. 青衣偉景花園 2 座

44. 屯門龍門居 16 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

1. 大埔帝欣苑 28-37 座

2. 大埔廣福邨廣平樓

3. 觀塘安達邨孝達樓

4. 東涌東環 5A, 5B, 6A, 6B座及 2, 3 號住宅大樓

5. 大埔大埔花園 A-P 座

6. 大埔大埔中心 16 及 17 座

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責任編輯 李志強