【煮蟹炫富】小學生參加廚藝大賽煮帝王蟹　爸爸否認炫富：平日都這樣食

▲ 小學生參加廚藝大賽煮帝王蟹被批炫富。

不少家長都會為孩子報名參加各類比賽，以豐富學習經驗。然而，內地有小學的廚藝大賽，竟有小學生用帝王蟹參賽，影片曝光後，不少人認為這家人是在「炫富」，惟家長回應指，家裡的「日常生活」就是這樣，平時也從未嬌生慣養。

據內地媒體報道，陝西西安一間小學近日舉辦廚藝大賽，學生作品多為家常菜式，包括咖喱飯、番茄炒蛋、炒薯仔絲、麵食和甜品等。然而，有一名蘇姓男學生卻以價值千元人民幣的帝王蟹參賽。

從影片可見，蘇同學參加的組別為「中餐組」，菜名為「太陽花帝王蟹蒸蛋」，從剪蟹腳、拆蟹蓋、起蟹肉，到煮蟹和擺盤，都由蘇同學一手包辦，做得有板有眼。不過，有網民認為，讓孩子以如此高級的食材參賽，是家長在炫富。

▲ 蘇同學以帝王蟹作為廚藝大賽的食材。（影片截圖）

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爸爸否認炫富

對此，蘇爸爸卻認為，既然是學校舉辦的比賽就要認真對待。他最初只是在抖音與朋友分享生活，不料卻爆紅，才引來眾多批評，他會當作沒看到就算。他續指，也許是帝王蟹體形較大令網民誤會，亦可能是一般人沒有吃過，但實際上其價格不算高昂，平日也是經常吃著。

每個孩子都有好勝心，要贏就要有新意，有奪人眼球的東西。小蘇平時也喜歡吃海鮮，這類東西經常做。

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蘇爸爸又指，自己並非富二代，以往在英國上大學時，也是勤工儉學，自己打工。他補充，兒子一向喜歡運動和烹飪，會跟同學討論烹調心得，讓兒子下廚也是希望培養其獨立性格，他平日亦會幫忙做家務和照顧弟弟，

我們絕對沒有嬌生慣養他，他力所能及的事，掃地、拖地都是他的事，我也不是故意說要買個多貴的東西，然後在這炫富。

內地家庭教育專家韓先生認為，參賽可在創意方面引導，而不是僅憑財力，若用高級食材吸引眼球而贏得比賽，整體價值觀是有待商榷的。另有從事小學工作的教職員指，應思考廚藝比賽的初衷是家庭參與、鍛煉學生的自理能力，還是其他方面。若學校要避免這樣的爭議，可以要求大家用同樣的食材，如此就沒有攀比。

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責任編輯︰王明芳