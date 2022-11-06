【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」

▲ 李慧詩獲頒銀紫荊星章，謹記母親教導「不要壞心腸害人」。（李慧詩Facebook）

政府昨日（5日）起一連3日在禮賓府頒授勳銜，由行政長官李家超授勳，體育界人士中，共有4人獲頒銀紫荊星章，包括張家朗、李慧詩、單車隊總教練沈金康，以及兩面游泳銀牌得主何詩蓓。

獲授勳的李慧詩今日（6日）在社交平台表示，這次是她的第3次授勳，在不同的特首手上獲得三種不同的勳章，令受勳典禮更像是任命禮，她認為彷彿不是表揚甚麼貢獻，而是告訴她：「你不是普通人，別想活得舒服！」

只要得了勳章，名字後就會跟著一堆字母，字母越多，表示你越不能簡單地活著。

對於勳章的擁有者是否要履行甚麼義務，以前的李慧詩認為要繼續為港爭光，奪更多冠軍，不過經過這些年，反而覺得做一個善良的人，問心無愧，就夠了。同時，李慧詩指年紀越大，越能明白待人以誠，和善良的重要性，謹記母親的教導「遇到再差的人，也不要壞心腸害人。」

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責任編輯：李榮忠