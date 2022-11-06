【淋巴癌】頸部腫脹難呼吸揭患淋巴癌　4歲女捱1年化療不幸再復發

▲ 頸部腫脹難呼吸揭患淋巴癌，4歲女捱1年化療不幸再復發 。

為人父母最大願意便是小朋友可以健康成長，惜不是所有人能如願。台灣便有一名年青媽媽於網上訴說自己4歲女兒阿庭的抗癌經歷，並分享當中辛酸，指女兒原本是一個非常精靈可愛的女孩，但未幾證實患上淋巴癌，其後情況亦急速惡化，不但發燒、頸部腫瘤大得影響呼吸、胸腔更有腹水情況。她又指看見年紀小小的女兒自化療後，身體產生了不少副作用，但承諾會一直陪伴小女兒對抗病魔，叫女兒一定要加油。

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台灣媽媽圓媽近日在Instagram，分享女兒阿庭抗癌故事，並上載多張照片組成一段小影片。近2分鐘的影片中，媽媽回憶女兒患病前非常活潑，惟其後因頸部日漸腫脹，於是入院檢查，期間身體更出現呼吸困難、發燒、失眠等問題，最終證實患上淋巴癌。

小女兒於留院治療期間，歷經重重險況，如胸腔充滿積水，需轉入深切治療部留醫；化療時眼睛幾乎腫到快睜不開，頭髮亦變得疏落，除了忍受身體上的痛楚，亦經常因為要留院，與母親分離而痛哭不停。媽媽又指小女病情反覆，治療3星期後曾因情況穩定而出院，惟不足一個月後，便再因淋巴癌原位復發邢入院，再重新開始艱辛的療程，並將進行骨髓移植。

媽媽形容小女兒「小小一個蘿蔔頭卻要承受這麼大的折磨」是「很勇敢、很懂事、很堅強」，又寫道雖然「這一年裡我們的人生有180度的變化，這一路很波折，很不容易，最辛苦的一直都是你（阿庭）」，但承諾:

我會一直陪著妳，像你陪著我一樣，我最愛最愛的寶貝，加油！

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責任編輯：羅嘉欣