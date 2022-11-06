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【游泳世界盃】何詩蓓100自連續3站奪冠　3站比賽收獲7金1銅

社會 11:13 2022/11/06

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何詩蓓100自連續3站奪冠，3站比賽收獲7金1銅。（資料圖片）

香港女飛魚何詩蓓先後在德國柏林站、加拿大多倫多站及美國印第安納波利斯站的女子100米、200米和400米自由泳項目取得共7面金牌及1面銅牌。其中更在100米和200米自由泳項目連續三站摘金，勇奪兩個頒「三連霸王冠」(Triple Crown)。

何詩蓓繼昨日（5日）200米自由泳後奪冠後，今早（6日）轉戰美國站的100米自由泳決賽，再爭另一個「三連霸王冠」，她在初賽游出51.86秒，以首名躋身決賽。

在100米自由泳決賽，游出51秒，首名觸池，戴上第2個王冠，何詩蓓今次決賽游出的時間，是3次決賽之中最快，而且相當接近自己所擁有的亞洲紀錄（50.79秒）。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀何詩蓓，表示她接連三站均表現出色，充分展現了超凡實力和名將風範，大放異彩成績驕人，在國際體育舞台上將香港運動員的努力故事說好。

我們為她的成就感到非常興奮和萬分驕傲。我亦誠心祝願她在下月的世界游泳錦標賽中，繼續取得佳績。

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責任編輯：李榮忠

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