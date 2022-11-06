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【過時·過節】毛舜筠Edan母子下廚爲演員慶生　 古天樂讚毛姐對香港電影業熱愛

娛樂 13:27 2022/11/06

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毛舜筠與MIRROR成員和呂爵安（Edan）合作拍攝電影《過時·過節》，毛姐與「阿仔」Edan在其大宅中下廚，為同劇演員、古天樂慶祝生日。 

毛姐、Edan、梁祖堯邊煮邊分享拍《過時·過節》的感受。在飯聚後，古天樂盛讚Mo姐對香港電影業的熱愛。 

最新影片推介： 

Edan雞手鴨腳 

毛姐、Edan在祖堯協助下，製作大餐替毛姐、袁澧林（Angela）、神秘喜賓古天樂慶祝生日。 

他們在宴客前5小時在廚房準備，當製作第一道菜式「慢煮秘製鼓油雞釀法式鵝肝」前，毛姐稱準備了一隻泰安雞，Edan搞鬼地問：「有無爵安雞啊？」

祖堯形容Edan廚藝是「災難級別」， Edan用手撕開雞肉時也曾覺得很難，毛姐也忍不住要出手幫忙，稱免得雞肉變成「一粒粒」。 

當準備第四道菜時，Edan幫忙炒菜，他就「失手」地把一塊菜葉拋走，誰不知他馬上把菜送回鑊中，扮作沒有發生過事情。

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分享拍戲感受 

毛姐遺憾在《過時·過節》 中與祖堯沒有太多的對手戲，Edan則覺得參演這套電影是最緊張、最沒有安全感，「因為始終做緊嘅嘢唔係自己做開嘅嘢，Edan平時係輕鬆搞笑，今次呢套係劇情片，我好擔心會破壞咗成套戲」。 

Edan續稱：「好lost，當時一開頭淨係識好細聲咁講嘢」，毛姐當時也有提Edan需要說得大聲一點、說得清楚一點，也在首次圍讀後與他惡補每一句對白。

毛姐搞笑地問：「你平時講英文？」Edan回應指自己平時是不說話，二人歡笑聲不絕！

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古生：毛姐真係功勞最大

古生是Mo姐與Edan的共同朋友，眾人食過生日蛋糕、美食後，古生就盛讚Mo姐對香港電影業熱愛，「今日呢餐飯，我覺得毛姐真是功勞最大，第一件事唔係呢餐飯咁簡單，係佢對香港電影業嘅熱愛，其實我哋香港嘅電影業已經好辛苦，但佢仲咁有心整一餐飯、仲鋪排咁多嘢，唔係淨係呢部戲，佢所有主演嘅戲都係咁做」，古生說罷後便請大家敬毛姐一杯。 

他分享自己最敬佩毛姐的地方，「佢好熱愛同新人合作、帶動新人，所以佢同我講關於呢一部戲，我完全無問題，我哋都想香港電影業發展得好，我哋必須攜手努力去做好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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