【扶手梯意外】2歲兒遭商場扶手梯夾甩腳趾甲　港媽批商場職員冷漠：無關心道歉

▲ 2歲男童遭商場扶手梯夾甩腳甲。

與小朋友搭扶手電梯，家長一定要多加留神，以免發生意外。近日，有港媽於《東張西望》投訴，2歲兒子的腳被商場扶手電梯夾住，腳趾血流不止，惟商場職員態度冷漠，只著她若有追討就發電郵跟進。

近日港媽陳太上《東張西望》投訴，她憶述，早前一家三口到一個商場行街食飯，該商場有一條很長的扶手電梯，從10樓落去8樓，當時她牽著2歲的兒子，由於感到速度很快，於是緊握扶手，不料卻聽到兒子講「媽媽，驚驚」。

▲ 腳趾受傷。（影片截圖）

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2歲兒腳被夾住

陳太一看，見到兒子的腳已被拉下去，扶手電梯停下來後，陳太快速拉回兒子的腳，當時鞋和襪已被攝住掉了，拇趾甲和另外兩隻趾甲都在流血。丈夫陳先生即時報警，陳太表示，有很多好心人都幫忙安慰兒子，為他擦眼淚等，惟商場職員的處理態度令她不滿。

她表示，當時有兩名疑似兩名職員，其中一人不斷影相，另一人拿著類似救護箱走過來，最初表示想為兒子洗傷口，但見到兒子仍在流血，就決定不作為，著陳太等醫護人員到場。

後來，有商場經理出來，把名片遞給丈夫，僅稱如果有任何追討，就發電郵寫清楚案發時間和經過，商場會交給保險公司跟進。

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傷口已結焦

小朋友經過10多天洗傷口，目前已結焦，但骨折要再留意，因為醫生說軟骨開始再長出來，要看他的骨有沒有長歪，如果長歪就需要植入一根像鋼筋的物體來固定位置。

事發後，陳太表示感到很自責，但商場扶手電梯過快，又長又直，一不小心很容易有其他小朋友出意外，希望商場正視問題，

我身為家長是很大責任，但作為商場是否應道歉，或者醫療上補償、賠償之類。

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責任編輯︰王明芳