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【食用安全】生前壯健疑因吃西瓜「中毒」　俄國MMA選手肚子劇痛突暴斃

食用安全 13:32 2022/11/06

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疑因吃西瓜「中毒」，俄國MMA選手肚子劇痛突暴斃。

食西瓜竟然可以食死人? 俄羅斯格鬥圈近日便傳出一名年僅33歲的MMA明星選手Alexander Pisarev，在某天進食西瓜後，曾經向身旁的妻子表示肚痛，惟未有即刻求醫，至家人發現時，他已失去呼吸心跳，送院後證實不治。由於他生前身體一直十分健康，目前消息指出他疑似是吃到「毒西瓜」，引發食物中毒而死亡。

最新影片:

根據《每日郵報》報導，居住在莫斯科的Pisarev，於10月30日和妻子用餐完後，雖一度感到肚痛，但打算休息一會便好，於是一如往常上床就寢，然而當他的父親Igor Vladimirovich溜完狗回到家後，卻發現兒子不醒人事，而且失去呼吸心跳，於是趕緊將他送醫，不幸的是在經過急救後仍回天乏術。

俄國MMA選手肚子劇痛突暴斃。(影片截圖)

據了解，Pisarev生前健康狀況良好，僅有因格鬥留下的手指傷勢；他的妻子則曾醫護人員透露，在丈夫死前一天，曾和朋友一起喝酒狂歡，食用乾燥香菇、西瓜等食物，睡前亦曾表示自己肚子劇痛，但沒有太在意，豈料竟會因此奪命。

儘管目前法醫仍在調查死者的死因，但俄羅斯《塔斯社》稱，他的死因是食用西瓜後造成「食物中毒」，指西瓜本身雖不含有使人生病的細菌，但由於在地面種植，外皮有可能因土壤受到汙染，也可能是在收成後的儲藏和運輸過程中被污染。

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責任編輯：羅嘉欣

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