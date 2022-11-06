《飯戲攻心》今日請全港市民免費搭巴士　子華新片《毒舌大狀》明年賀歲

▲ 張繼聰、林明禎、鄧麗欣、黃子華、陳湛文、陳詠燊。（左起）

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）編導的電影《飯戲攻心》，截至今天（11月6日）早上 11 時，累積票房為73,869,190元。

《飯戲攻心》為報答觀眾支持，於今天請全港市民全日免費搭巴士。

【飯戲攻心】票房破7200萬請市民免費搭巴士 黃子華不再做票房毒藥：我不會太囂張

▲ 張繼聰、林明禎、鄧麗欣、黃子華、陳湛文、陳詠燊。（左起）

目標邁進7500萬

導演陳詠燊昨日（11月5日）聯同黃子華、Stephy、張繼聰、林明禎及陳湛文齊到荔枝角角九巴車廠，出席記者會，宣布今天免費請巿民乘搭的兩條巴士線，包括來往竹園邨至尖沙咀碼頭的1號巴士線，及來往啟業至寶馬山的108號線巴士，「飯戲團隊」並定下7500萬票房目標邁進。

同時有6條巴士線，以《飯戲攻心》6位主演造型，於11月遊走港九新界，以示巡迴答謝。

子華《毒舌大狀》明年賀歲

對於各有一輛主演的專屬巴士，黃子華說：「細個只係諗勞斯萊斯，而家竟然有架巴士仲有我個樣。我架5C巴士會由慈雲山去到尖沙咀碼頭，我一定會在某巴士站出現，不過就要叫聲大佬才可以上車。」

子華更透露與王丹妮主演的《毒舌大狀》正籌劃得如火如荼，預計明年賀歲檔上映，更寄望到時繼續為《飯戲攻心》謝票。

而小時候在屯門讀書的Stephy則表示：「960號巴士是我細個經常坐的巴士，出城就是搭它。」非常有代表性。而明禎則講到：「記得我剛來香港工作時都有坐過1A巴士。」

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明禎努力練歌

另外，張繼聰回想年輕時在演藝學院讀書，亦時有乘搭101號巴士，他說：「想不到奮鬥多年後竟然有我的101巴士，十分感動。」湛文雖然進駐大埔的時間不長，他笑言：「出城都是靠它，經常都會搭之餘最喜歡坐上層的左邊，可以望着吐露港好靚。」Sunny導演說：「自己編寫故事變成一齣電影，再變成6輛巴士，感覺感動震撼。」

最後重提7000萬票房找數一事時，明禎笑指自己是後輩，要待Ivana先找數才敢行動，她說：「知道大家想聽我唱Ivana的歌，但是很難，我已經在努力練習。」

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