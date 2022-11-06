  • 22°C
香港時間 : 20221106日 (週日) 13:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下盜竊】大埔賊扮掃碼偷食肆「安心」手機　知情者：1個月內4度出手

社會 12:01 2022/11/06

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

大埔賊扮掃碼偷食肆「安心」手機，知情者指1個月內4度出手。（影片截圖）

疫情下衍生新型盜竊案，大埔近日出現偷食肆掃描「安心出行」二維碼手機的賊人。上周四（3日）有網民在社交群組上發文並上載2條影片稱，1名胖男連日在太和等地區偷走多間餐廳的電話，合共4部手機被偷走，有餐廳更連續被盜2次，規勸涉事者及早收手。網民留言指該賊人「食過翻尋味」，建議受害餐廳報警遏止同類事件再發生。

網民在社交平台「大埔TAI PO」群組發帖，指太和地區多間餐廳掃描「安心出行」的手機被偷，而竊賊的犯案經過被閉路電視全程指拍下，帖文附上的顯片顯示，涉案男子身型圓潤，他穿着淺灰色衫短褲拖鞋走進一間食肆內，待前面女顧客掃描程式後，他假裝用針紙掃描「安心出行」程式，趁沒有店員監視便迅即拔走電線及手機固定架，然後掠走電話離開現場，過程大約7秒。

    點擊圖片放大
    +2

另一段影片時間顯示為上周四，影片中1名身穿黑色連帽衞衣、藍色運動褲、手拎紅色膠袋人士，於某餐廳門口來回踱步，一直張望餐廳內情況。該人士進入餐廳不足5秒，便快速跑走，更把手上疑似為手機的物體藏進衣袋。

發帖者表示，涉事賊人先由上月16日起至本月3日已4度出手，涉及3間食肆，其中一間有餐廳更連續被盜2次，而犯案手法均是「每次都係扮掃針紙就拎走餐廳電話」，故此在網上公開呼籲「麻煩認得佢嘅親朋戚友勸佢收手。」

有網民認為單放上網上公開成效不大，建議報警才能遏止同類事件再度發生，亦有網民留言批評該賊人「食過翻尋味」，才會接連向同一間食肆下手。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
今日 10:47
【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
【游泳世界盃】何詩蓓100自連續3站奪冠　3站比賽收獲7金1銅
今日 11:13
【游泳世界盃】何詩蓓100自連續3站奪冠　3站比賽收獲7金1銅
【打擊走私】海關落馬洲截查跨境貨車　市值2,000萬元走私貨物
今日 11:34
【打擊走私】海關落馬洲截查跨境貨車　市值2,000萬元走私貨物

你可能感興趣

【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
今日 10:47
【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
【游泳世界盃】何詩蓓100自連續3站奪冠　3站比賽收獲7金1銅
今日 11:13
【游泳世界盃】何詩蓓100自連續3站奪冠　3站比賽收獲7金1銅
【打擊走私】海關落馬洲截查跨境貨車　市值2,000萬元走私貨物
今日 11:34
【打擊走私】海關落馬洲截查跨境貨車　市值2,000萬元走私貨物
罪案 環境衞生 網絡熱話 安心出行 疫情 QR Code 餐廳 大埔 社交平台 太和

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾