【疫下盜竊】大埔賊扮掃碼偷食肆「安心」手機　知情者：1個月內4度出手

▲ 大埔賊扮掃碼偷食肆「安心」手機，知情者指1個月內4度出手。（影片截圖）

疫情下衍生新型盜竊案，大埔近日出現偷食肆掃描「安心出行」二維碼手機的賊人。上周四（3日）有網民在社交群組上發文並上載2條影片稱，1名胖男連日在太和等地區偷走多間餐廳的電話，合共4部手機被偷走，有餐廳更連續被盜2次，規勸涉事者及早收手。網民留言指該賊人「食過翻尋味」，建議受害餐廳報警遏止同類事件再發生。

網民在社交平台「大埔TAI PO」群組發帖，指太和地區多間餐廳掃描「安心出行」的手機被偷，而竊賊的犯案經過被閉路電視全程指拍下，帖文附上的顯片顯示，涉案男子身型圓潤，他穿着淺灰色衫短褲拖鞋走進一間食肆內，待前面女顧客掃描程式後，他假裝用針紙掃描「安心出行」程式，趁沒有店員監視便迅即拔走電線及手機固定架，然後掠走電話離開現場，過程大約7秒。

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另一段影片時間顯示為上周四，影片中1名身穿黑色連帽衞衣、藍色運動褲、手拎紅色膠袋人士，於某餐廳門口來回踱步，一直張望餐廳內情況。該人士進入餐廳不足5秒，便快速跑走，更把手上疑似為手機的物體藏進衣袋。

發帖者表示，涉事賊人先由上月16日起至本月3日已4度出手，涉及3間食肆，其中一間有餐廳更連續被盜2次，而犯案手法均是「每次都係扮掃針紙就拎走餐廳電話」，故此在網上公開呼籲「麻煩認得佢嘅親朋戚友勸佢收手。」

有網民認為單放上網上公開成效不大，建議報警才能遏止同類事件再度發生，亦有網民留言批評該賊人「食過翻尋味」，才會接連向同一間食肆下手。

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記者：陳麗娜