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【安心出行】「檢測登記碼」周二實施　網上預約或預先登記才可免費檢測

社會 12:22 2022/11/06

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「檢測登記碼」周二實施，須預先登記個人資料才可免費檢測。（資料圖片）

政府今日（6日）提醒市民，星期二（8日）起，接受強制檢測的人士和特定巿民只要使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」作登記或預先上網預約，便可繼續在社區檢測中心或檢測站，免費接受新冠病毒核酸檢測。相關巿民在社區檢測中心或檢測站即場生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，亦可免費進行檢測。

使用「檢測登記碼」可取代工作人員人手輸入資料的登記程序，免卻巿民每次檢測時重新登記及等候輸入資料，既減省整個檢測程序所需的時間，亦能減少巿民與工作人員的接觸。巿民只需輸入一次資料，登記碼便會自動儲存在「安心出行」流動應用程式內，日後每次檢測時打開程式便可以重覆使用。社區檢測中心或檢測站工作人員會協助有需要的市民獲取「檢測登記碼」。

醫務衞生局首席助理秘書長徐曉露早前在電台節目上強調，今次新安排，目的並非向市民收費，而是希望鼓勵市民利用資訊科技，預先填好個人資料，減省即場填寫資料的時間，亦可減少職員每次輸入資料出錯的機會。

11月8日起仍可接受免費檢測的人士包括：

  • 須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）
  • 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）
  • 公立醫院及院舍探訪人士
  • 60歲或以上長者
  • 抵港人士
  • 自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

就15歲或以下人士、65歲或以上長者及殘疾人士等獲豁免使用「安心出行」流動應用程式的巿民，他們就算未有預約或沒有使用「檢測登記碼」，仍然可以接受免費檢測。

市民可為沒有流動電話或流動裝置的幼童和長者等有需要人士透過「安心出行」流動應用程式獲取「檢測登記碼」。相關人士在檢測點出示載有該「檢測登記碼」的截圖或紙本紀錄，也能免費進行檢測。

政府正陸續擴展預約檢測服務安排至涵蓋全部85個社區檢測中心或檢測站，市民可經網上系統預約。

政府發言人提醒，市民進行核酸檢測時仍須帶備所需的身分證明文件（如有效的香港身份證）及可在香港接收短訊的流動電話，以便工作人員核對資料，確保檢測結果能傳送給受檢人士。而「安心出行」流動應用程式只能儲存一個用戶專屬的「檢測登記碼」。

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責任編輯：陳麗娜

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