【殘疾人羽毛球世錦賽】朱文佳單打奪金創歷史　港隊奪1金2銅落幕

▲ 朱文佳單打奪金創歷史，港隊奪1金2銅落幕。（香港傷殘人士體育協會圖片）

港隊在2022年世界殘疾人羽毛球錦標賽取得1金2銅的佳績，香港殘奧銀牌得主朱文佳再創歷史，於男子SH6級（短肢組）單打決賽擊敗世一，奪下金牌；陳浩源則在WH2（輪椅組）單打組摘下銅牌。

殘疾人羽毛球錦標賽於今日（6日）落幕，過往從未染指世錦賽單打獎牌的朱文佳，今次在男單項目取得重大突破，先以4強以2：1取勝首次闖入決賽。世界排名第2位的朱文佳在決賽對陣衛冕的「世一」英國球手Jack Shephard，兩方鬥得緊湊，首局即要鬥至「刁時」，朱文佳成功把握以22：20先拔頭籌。

可惜在第2局朱文佳全程落後下以13：21告負，被對手扳回一局，決勝局朱文佳一度領先8分，但被對手逆轉被反超前2分，幸他頂住壓力，打出一波5：1，再次在「刁時」下奪下決勝局，取得個人首面世錦賽單打獎牌，同時是香港史上首面殘疾人羽毛球世錦賽單打金牌。

至於在雙打方面，朱文佳夥拍王鎮炎在4強不敵不敵韓國與泰國的跨國組合，三連冠夢碎，但在不設季軍戰下仍袋走銅牌；出戰男子WH2組別的陳浩源在4強不敵韓國名將金正俊，獲得銅牌。

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責任編輯：李榮忠