【法證先鋒V】黃宗澤染白髮增成熟感　蔡潔Bosco第五度合作

▲ 《法證先鋒V》

由方浤酌（Ben）監製，黃宗澤、蔡思貝、袁偉豪、蔡潔、洪永城、王敏奕、鄭俊弘等參演的TVB台慶劇《法證先鋒V》，將接棒《下流上車族》於下周一（11月14日）播出。

《法證V》秉承《法證》系列特色，除繼續保持「小丑」這個標誌性元素外，還滲入「十八層地獄」等不同殺人手法。此外，《法證 V》的「滅罪鐵三角」組合-「法證部」、「法醫科」及「重案組」，亦是賣點之一。

黃宗澤（Bosco）飾演的余星柏是法證部高級化驗師，為人聰穎、心思細密，喜歡利用科學知識解決日常生活難題，連吃飯也獨來獨往的他，在劇中自嘲是「孤獨的美食家」。

星柏劇中唯一能夠交流的好友，是法醫科高級醫生范佩清（蔡潔飾），二人對談內容更經常離不開「科學」、「數據」及「邏輯」，過癮之餘亦別具資訊性。

至於重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾），則長期備受失眠問題困擾，背後更有不為人知的故事及過去。

TVB日前釋出《法證V》官方預告，除有搜證、解剖、追逐及爆破場面，還有不少極具視覺震撼效果的殺人場面，包括火燒人等。而系列標誌性人物「小丑」，則繼續以觸目驚心的方式出場，除了表情似笑非笑、陰險莫名，其中一幕進行塗鴉的畫面，似乎暗示「殺人」背後暗藏著與藝術美感有關的歪念。

預告中的節錄對白：「佢享受緊殺人，帶畀佢嘅感覺震撼」及 「佢嘅理念係煩惱要自己解決，殺人係其中一個方法」，更為故事主線釋出了重大線索。

演員方面，監製Ben透露Bosco為了做好法證專家這個角色花了不少心思，包括提議將某部分頭髮Highlight成白色、打造成熟專業感。

Bosco劇中角色雖然獨來獨往，但私底下的他卻相當熱情及熱心，除了不時在片場與蔡潔研究如何將對白說得更為生活化外，更會化身「副導」協助導演打點及指揮，務求令拍攝過程更順利，因而獲封「法證暖男」。

狂煲《法證》系列

至於飾演睿智、冷靜兼重情重義「法醫」的蔡潔，由於是首度飾演法醫角色，事前做了不少準備功夫。

她說：「首先係專業名詞同知識嘅準備，我收到劇本後，我就即刻買咗個人體模型返屋企，又睇番之前嘅《法證》，同買咗啲解剖書睇。因為我喺劇入面要聯針，之前我對呢啲係一片空白，好彩我有個醫生朋友教我點做，我自己亦買咗醫科生學聯針用嘅工具返屋企係咁練。」

與Bosco第5度合作

蔡潔續指是次已是第五次與Bosco合作，大讚對方懂得照顧人之餘，又笑言Bosco是自己的幸運星：「我哋感情建立得好好，佢好似大哥哥咁好識照顧人，同埋我覺得佢幾旺我，一步步咁見住我成長同埋進步。」

至於袁偉豪，蔡潔則笑指因合作《法證V》與對方變得熟絡，並笑指對方不如想像中Cool：「我同佢之前冇乜交流，會覺得佢好Cool，但原來佢私底下好Funny，我好開心拍呢套劇贏得好多友誼。」

飾演刑警的袁偉豪由於其角色浩然背負沉重過去，故此在劇中近乎不苟言笑，獲星柏笑指是「面癱刑警」；為符合角色的「失眠」設定，他跟劇組在浩然的化妝方面亦花了不少心思打造「頹」Look。

袁偉豪與Bosco在劇中更是不打不相識，由「狗咬狗骨」變成合拍拍檔，蔡潔更是二人順利磨合的重要功臣。

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