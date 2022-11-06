【癌症轉移】背痛不止揭「癌症骨轉移」 　醫生：夜間一症狀是先兆

▲ 背痛不止揭「癌症骨轉移」 。

不少人對背痛習以為常，但原來可以屬於癌症擴散先兆。台灣便有病人背痛不止，擔心是腎臟出問題，於是到醫院求診，豈料抽血下，發現血鈣數值相當高，再經過一連串的檢驗後，才終於確定是乳癌骨轉移。醫師警告乳癌、前列腺癌、肺癌等賀爾蒙性腫瘤，較容易發生骨轉移，而骨轉移也意味著癌症可能已經進入末期。

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腎臟科醫生江守山在《健康2.0》中提到，骨頭是一個代謝活躍的器官，有一定的血流供應，某些荷爾蒙性的腫瘤，如：乳癌、前列腺癌或肺癌等，特別容易向骨頭轉移，一大特徵包括晚上睡覺會特別疼痛。他舉例，曾有位病人因背痛不止，選擇到腎臟科求診，但經過一系列相關檢查亦顯示不到其腎臟出現問題，他於是便為患者抽血。

結果顯示，病患抽了血鈣後，數值結果相當高，但副甲狀腺又是正常狀態。接著醫師敲打了患者的神經，見對方有放射線痛，幾經轉接，才證實是乳癌骨轉移。江守山提醒，骨轉移有個惱人之處在於，「疼痛很難用一般藥物壓下」，有些更是痛到需要使用嗎啡等藥物才能控制。另一方面，他又指一旦出現骨轉移情況，也意味著病人進入末期，腫瘤已經處於第4期階段，存活相當有限，因此早期發現、早期治療顯得更為重要。

外科醫師江坤俊則補充，骨轉移的特徵是常發生在「中軸骨」，且「晚上睡覺會特別疼痛」；若有「非小細胞肺癌、攝護腺癌、乳癌、多發性骨髓瘤」的患者出現上述現象要更為小心，但其他癌症患者也別因此輕忽。

亞東醫院腫瘤科暨血液科醫師謝佩穎則表示，骨轉移常見症狀是在同一部位痛楚不斷，從小痛漸漸變成劇痛，強烈的疼痛感連一般止痛藥也難以有效。她形容寄生在骨頭上的癌細胞就像蛀蟲不斷侵蝕房屋樑柱，骨質將隨著時間快速流失，尤其是停經女性，缺乏女性荷爾蒙保護，骨質損耗更是雙重打擊。

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責任編輯：羅嘉欣