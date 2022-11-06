【坐月婚變】坐月大數老公6大罪狀　台女星嬲爆：逼我飲水減肥

▲ 台女星Makiyo剛誕B就鬧婚變，大數老公6大罪狀。

媽媽懷胎10月，忍耐各種不適誕下孩子，作為丈夫除了要幫忙湊B，理應體諒和關心妻子的狀況。然而，台女藝人Makiyo近日卻在社交平台直播中，大數老公6大罪狀，包括逼她減肥、不願幫忙照顧孩子、搶食月子餐等，令她嬲爆。

台日混血的Makiyo，是從日本到台灣發展的女藝人，今年5月與細3歲的老公結婚，10月底誕下兒子，正式成為新手爸媽。由於剖腹產後有各種不適，導致情緒爆發，事後老公發文坦言，自己一直默默忍受，但文末亦強調，「我說愛妳，我就會負責到底。」

▲ Makiyo在懷孕後才與丈夫小金結婚。（facebook圖片）

原本是一篇放閃文，沒想到，仍在月子中心坐月的Makiyo，卻嬲爆地透過facebook直播，砲轟老公鏡頭前的疼愛都是表面，更指控老公6大罪狀：

最新影片：

1. 逼飲水減肥

在她剛剖腹完、下床去廁所都要用30分鐘時間時，老公就逼她一天喝3500cc的水，原因是這樣被瘦得快一點，完全沒有讓她休息的時間。

2. 搶食月子餐

Makiyo指，老公會搶食她的月子餐，而且吃得吃得乾乾淨淨、沒有留一點給她的境界，理由是想省一餐的錢。

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3. 體諒行為都是表面

老公常常偷拍她放上IG，她問對方發生甚麼事，老公還叫她自己上IG看，照顧BB也是Makiyo「一個指令一個動作」，從不會主動。而且她坐月要喝溫熱的水，老公卻次次都加冷塊。

4. 拎行李走人

老公在發文表示自己忍耐Makiyo是因為愛她後，當晚半夜就收拾行李，頭也不回地離開月子中心。

5. 故亂湊B

Makiyo控訴，老公把兒子放在房間冷氣孔前面換片，而且竟花了15分鐘才換好，把她氣到血壓飆到160。

6. 睡到叫不醒

由於剖腹產痛到滿頭大汗，老公也沒幫她換衣服，且每次都叫不醒，「他都睡到打呼」。

Makiyo透露，現在和老公冷戰中，從生完孩子後，和老公相處的每一天都在擔心「下一個地獄是什麼」。有網友問她有沒有後悔結婚，她表示沒有後悔，因為她很愛小孩，但對老公的態度很失望。而老公小金接受媒體訪問時回應，「我的委屈不用對外說，我無所謂，我確實做得不夠好，讓大家彼此先冷靜個幾天吧。」

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責任編輯︰王明芳