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【開心無敵獎門人】徐麟講廣東話似爆粗　曾志偉大讚Astrid：大家覺得她可愛

娛樂 16:01 2022/11/06

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《2022香港小姐競選決賽》於9月25日完美落幕，5強佳麗之一的徐麟（Astrid）率先在一眾落選佳麗中「跑出」，獲「獎門人」曾志偉欽點擔任獎老！

今晚（11月6日）播出的一集《開心無敵獎門人》 將是Astrid首次登場， 以特別嘉賓身份客串做「獎老」。

今集嘉賓有「優化獎老隊」江欣燕、何廣沛、孫慧雪、何雁詩、泰臣及王志安，以及「優化港姐隊」的樊亦敏、朱凱婷、陳庭欣、何泳芍、陳若思、胡美貽及廖慧儀。

《開心無敵獎門人》

徐麟講「金剛話」

是集焦點自然是特別嘉賓徐麟！以百變小櫻Look上陣的徐麟全晚表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大晒「金剛話」：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。

當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落Order的徐麟亦不負眾望以「金剛話」炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。

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獎門人支持徐麟

「獎門人」曾志偉直認是由她安排Astrid加入節目，他較早前接受TVB娛樂新聞台訪問時說：「我覺得徐麟是很難得，近幾年也很難找到像李綺虹般說廣東話不正又很有觀眾緣、大家也覺得她可愛，我覺得Astrid是很適合來做獎老。」

他續說：「金剛未能回來，她頂替金剛的位置就最合適，我覺得她是女金剛，她在綵排是時已又引到我們很開心，嘉樂、祥仔聽到她說話已不停地笑，我覺得觀眾也會喜歡她，我也特地把茶餐廳的環節由她去說，我認為觀眾會接受」。

樊亦敏變怕醜妹

「三太」樊亦敏亦同樣精靈搞笑，在玩「開心無敵啜乒乓」時，三太一改平時霸氣形象，無啦啦怕醜妹上身扭扭擰擰，獎門人見狀即笑問她有沒有男朋友，三太聞言竟搞笑地掩面嗌唔得！

到正式埋牙啜乒乓波時，三太成功力保靚樣保持美態，十分厲害。而在「開心無敵彈遮遮」，三太更出動私伙浴帽和雨褸上陣，大放笑彈。

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拋低女神形象

是集加插新遊戲「開心無敵估嘢食」，同樣笑料十足，一班女參賽者齊齊拋低女神形象，孫慧雪忘我伸脷舔腐乳、納豆及蛋糕，何泳芍則食到成面朱古力慘變「烏嘴狗」。

當中陳庭欣除了盲樁樁兜頭撞向獎門人外，更直接用口擔住成條紅腸，獎門人亦被其驚人表現嚇窒大嗌：「好鬼狼！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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