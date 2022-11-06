【七人欖球賽】港隊5連敗結束主場之旅　姚錦成：好想主場贏一場比賽給觀眾

▲ 港隊5連敗結束主場之旅，姚錦成：好想主場贏一場比賽給觀眾。（粱偉榮攝）

一連3日的「香港國際七人欖球賽」今（6日）落幕，在決賽日港隊在名次賽先鬥加拿大，在互相搶分之下，以17：19憾負加拿大；在次輪以17：24不敵日本，最終東道主港隊以5連敗結束今屆主場之旅。

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今屆賽事落入「死亡之組」的港隊未有奇蹟出現，在小組賽先後不敵澳洲、紐西蘭及薩摩亞3支強隊，落入名次賽今早先對陣加拿大，比賽初段港隊入局較慢被對手接連達陣取得14分，幸港隊及時反擊先有姚錦成邊綫快放策動攻勢，由禾獲特一次達陣，再由隊長禾獲特達陣，將比分追至12:14。

下半場換邊後，更有姚錦成突破重圍達陣反超至17：14，可惜在1分鐘後再度失守，被對手一次快放得手將分數逆轉至17：19，其後港隊未有放棄，李卡度及禾獲特先後策攻但被對手封阻，最終以17:19飲恨。

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在下午港隊再鬥亞洲宿敵日本，雙方在上月的亞洲七欖系列賽碰頭，當時港隊力壓對手。今場日本隊上半場表現勇猛，一度將比分拉開至0：17，其後港隊回勇策動反擊，由韋兆新先後達陣為港隊追至10：17，可惜最後港隊以17：24不敵日本，無緣晉身最後一輪爭第13名，以5連敗告終。

姚錦成賽後表示，很想在主場贏一場比賽給觀眾，但真的很遺憾贏不到比賽，衷心感謝觀眾，因為球迷的支持及歡呼給予很大的動力。

我很想、很想、很想有很好的表現，比大家知道香港欖球隊是好勁。

今屆港隊5場比賽均以不敵對手，累計共有11次達陣，當中計劃明年亞運後退役的港隊老將，34歲的姚錦成今屆賽事達陣3次。

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記者：李榮忠