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【國家安全】林定國：反修例事件慘痛教訓反映守法意識不足　日後法治教育要「入屋」

政治 16:17 2022/11/06

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律政司司長林定國。（經濟日報資料圖片）

律政司司長林定國今日形容，2019年反修例事件是慘痛教訓，很多市民守法意識不充分，強調日後法治教育要「入屋」，以深入淺出的方法解釋法律條文，避免再有類似事件。

反修例事件發生至今3年，有不少年青人被捕。林定國今日接受電台訪問時坦言：「其實審訊過程中，見到是很不開心的，當然我們很多時說年青人，甚麼年紀都好，他們因為犯事要接受懲罰，我想無人見到是開心。」

林定國形容，市民守法意識不充分，不了解法律制度，「很多人其實是沒有嘗試很耐心，或認真去看清楚法律條文，自己憑感覺，我認為這是不理想。」他表示，律政司正籌備成立「法治督導委員會」，明年稍後時間推展「法治領袖培訓計劃」，但目前對領袖人選未有定案，期望越多人越好。

他又指，部分市民只憑感覺理解相關法律條文，情況並不理想，強調日後法治教育必須「入屋」，「我們是透過真正的法律條文，不過希望用一些深入淺出的方法，把一些真實、確確實實的法律條文，實際上的運用情況向市民解釋。」

他又形容：「我們整天說要『講好香港故事』，不只是對外，還要對內，但講好故事有個前提是講個真實的故事，我們不是要去洗人腦，說一些塗脂抹粉、虛假的事件。」

至於《基本法》23條立法方面，林定國指，研究工作沒有停止，但不會設下死線。他表明：「我們不希望朝令夕改，現時國家安全面對的問題日新月異，因為國際形勢很複雜，我們寫法律的時候，要保證或盡量確保法律內容足以應付面前，甚至在可見未來我們面對的風險。當然亦要參考其他地方的做法、參考。」

另外，律政司本周一起「法律周」，他透露，今年有約20至30名國際法律組織領袖和東南亞國家政府高級官員，親身來港出席，已為他們申請豁免部分防疫限制，讓他們參與午餐論壇和晚餐交流活動等活動。

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責任編輯：胡偉明

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