【暗黑陰謀】媽媽撞見酷似前夫高中生　DNA鑑定是「死了17年的兒子」揭暗黑內幕

▲ 媽媽撞見酷似前夫的高中生，發現對方是「死了17年的兒子」。

內地常有人口販賣案件發生，當中不少個案更涉及嬰兒。江蘇省一名護士17年前誕下兒子，卻被告知孩子因病夭折，沒想到事隔17年，她卻發現一名外貌與前夫很相似的高中生，而對方的母親竟是表嫂的親妹妹，揭開暗黑的內幕。

綜合媒體報道，張彩虹於醫院任職護士，出生在普通家庭，多年前與男子李德軍結婚，不久就懷孕，惟在懷孕4個月時得知胎兒是女孩，奶奶竟要求她打掉孩子，當她向丈夫求救，沒想到丈夫竟支持奶奶。由於無法接受全家的冷暴力，最終她被逼墮胎。

同年，張彩虹再次懷孕，為了不看奶奶臉色，她決定回娘家待產，但媽媽因為她早前被迫打胎，總去找奶奶吵架，令她十分煩躁，於是決定到表哥家待產，表哥和表嫂都對她十分關心，令她感到溫暖。

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誕兒後被告知夭折

張彩虹在1993年誕下兒子，惟表嫂告知孩子的腿伸不直，似是殘廢。身體虛弱的張彩虹就拜託表哥夫婦帶孩子去醫院做檢查，但這一去，孩子就沒有再回來。表嫂竟表示，醫生說孩子是雙腿殘疾，以後肯定會拖累她，於是就把孩子扔了。

張彩虹十分氣憤，認為表嫂不應擅作主張，要求表嫂幫忙找回孩子，沒想到表嫂外出回來後，竟稱孩子已被凍死，並以怕張彩虹傷心為由，稱已將孩子遺髒下葬。張彩虹雖然怨恨，但卻因懷孕時受的照顧及多年兄妹情，無法追究責任。當養好身子後，她便離開了。

後來，婆家要求離婚，最終她在好友幫助下走出悲傷，重新建立新家庭，並生了一個兒子。沒想到，在2010年1月某日，張彩虹上班時無意中聽到病房外有兩人討論著，「你說的那女的老公是汽車站的，她就在這裡工作，以前都說她孩子死了，其實沒死。」

▲ 張彩虹17年後驚揭兒子根本未死。（微博圖片）

17年後驚揭兒子未死

張彩虹聽到後大為震驚，並覺得對方所說的就是自己，於是再向表哥質問，惟表哥一家卻把她趕出門，不聽電話。張彩虹四處打聽，又在不同高中校門外留意學生，過了大半年，張彩虹發現，原來表嫂的妹妹收養了一名孩子，名叫劉尚尚，那孩子正好17歲，是她誕下兒子的年份，而且她在高中門外偷看時，發現該少年與前夫十分相似。

最終經過DNA親子鑑定，劉尚尚是張彩虹的親生兒子。原來，當年張彩虹的父母眼見女兒與婆家關係不好，於是決心把孩子遺棄，並請表哥表嫂處理，張彩虹不敢置信，這個讓自己痛苦了17年的事件，元兇竟是自己父母。

▲ 母子相認後，劉尚尚決定跟回親生媽媽生活。（微博圖片）

遭養父母提告

事發後，劉尚尚的養父母更向張彩虹索償30萬人民幣，這成為內地首宗「買家提告被拐兒童家長案」。養父母斥責當年是張家沒有能力撫養孩子，才將孩子交給別人，並非拐賣，而他們撫養劉尚尚20年，因此索回生活費、醫療費和學費並不過分。

張彩虹認為自己和兒子才是受害者，而且兒子的養父母也不是領養，因當年他們未滿35歲，而且還有一個女兒，根本沒有領養資格。不過，案件最終以兩家人和解為結局，劉尚尚在2013年回到張彩虹身邊，養父母亦不再索償。

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責任編輯︰王明芳