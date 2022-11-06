【傷健共融】職員要求加錢借通道輪椅　殘障女被迫爬出機艙過程屈辱

▲ 職員要求加錢借通道輪椅，殘障女被迫用手爬出機艙。

隨著時代進步，不少企業為求提升形象均積極對殘疾人士大開方便之門。但近日有航空公司卻反其道而行，澳洲一名殘疾女乘客乘坐航機時，被告知使用機艙輪椅服務需額外付費，被迫在眾目睽睽下於機上通道爬行，場面十分屈辱，其同行友人將有關影片曝光後，亦迅即引來轟動。航空公司事後致歉並指是語言障礙導致今次事件，不過事主表示對事件存有陰影，以後不會再坐涉事航空公司班機。

最新影片:

英媒《每日郵報》報道，澳洲女子Natalie Curtis自高中起便不良於行需乘坐輪椅代步，早前她與女友人乘坐澳洲廉航捷星（Jetstar），由澳洲昆士蘭飛往曼谷，中途需於加坡轉機，起初過程順利，上機時獲航空公司安排使用機艙輪椅，豈料，在飛機抵達曼谷後，女事主想再次用到機艙輪椅時，卻被空中服務員就告知是次她必須額外付費才能使用。

由於認為對方並不合理，Natalie遂拒絕付費，惟同行的女友人Natasha Elford 亦有腳患，未能抱她下機，她最終只能自行落地，並以屈辱的姿態，獨自爬行約4米的距離，才能坐回私家輪椅，而當時的畫面則全程被友人拍下。

Natalie與友人事後向當地傳媒反映對航空公司做法十分不滿，又指當日她們試圖了解航空公司能否快速為其提供免費機艙輪椅，但空中服務員只是袖手旁觀，沒有真正試圖協助她們。她又指自己留下陰影，強調不會再光顧有關公司:

太丟人了，我絕不希望其他人和我有同樣經歷。

捷星航空就事件致歉，指是由於空中服務員與事主溝通期間出現語言障礙，導致此事發生。航空公司已向事主提供全額退款及額外賠償，並承諾會為所有客戶提供安全舒適的飛行體驗，包括需要特殊支援的客戶。

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責任編輯：羅嘉欣