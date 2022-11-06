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【香港小姐2022】林鈺洧踢爆爸爸林俊賢講大話　親證父女相認有驗DNA

娛樂 17:26 2022/11/06

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星二代、今屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）的生母Jasmine近日Denice接受傳媒訪問，重提前夫林俊賢於女兒8歲時突然失蹤，更傳出當年涉及家暴一事。

林俊賢向傳媒澄清事件，指當年因財困才不顧而去，又指家暴只是「還手」，Jasmine聞言感不忿，向傳媒揭發當年家暴內容，包括她被打至面腫要求醫，又斥林俊賢為聲譽而跟她結婚，與Denice重逢時更要求與女驗DNA令Jasmine大感侮辱。

Denice今日（11月6日）出席公開活動，首度回應事件，更踢爆爸爸講大話！ 

【香港小姐2022】前妻爆林俊賢為聲譽勉強結婚　林鈺洧母揭家暴：被打到面腫發燒

Denice承認有驗DNA

Denice對於父母爭吵的事也沒有太大的記憶，並選擇任由二人自行解決，她接受傳媒訪問時就直認當年父女重遇後，爸爸有要求自己先驗DNA。 

她指當時自己是15歲，又指驗DNA的步驟簡單。他指爸爸可能是因為「年紀大」而忘記父女相認時有驗DNA。 

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心情受影響 

Denice受訪時表示家事被攤出來，心情也有受到影響，「唔多唔少個心情會有少少唔開心同有啲失落嘅」。 

她透露現時花時間增值自己，她也有在社交平台分享自積極做運動的相片，她早前更首次自己舉辦慈善活動，親身落場潔淨沙灘。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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