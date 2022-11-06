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【財爺網誌】陳茂波：金融峰會向世界展示香港復常　預告全年GDP難言樂觀

政治 16:59 2022/11/06

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陳茂波指出金融峰會向世界展示香港復常。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日指，國際金融領袖投資峰會圓滿結束，與會者反映感受到本港充滿活力和發展機遇，達到向世界展示香港的開放和復常的目標，預告明年將繼續舉行投資峰會。

陳茂波在網誌表示，參與峰會的國際金融機構負責人向他反映，他們在香港的親身體會，與透過某些海外媒體看到的狀況不一樣。

他引述與會者表示，更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，同時更深入掌握到更多環球金融市場狀況及發展的一手資訊，亦能從內地金融監管機構領導的答問環節中，直接了解到他們的觀點與內地政策思路，以及香港金融市場的現況。

他又明言，本港明年將繼續舉行投資峰會，繼續強化這個高端金融交流平台在全球金融界所發揮的作用。

陳茂波在網誌中亦提到，本港第三季GDP初值為負增長4.5%，是連續第三個季度按年收縮，全年計數字亦難言樂觀。但他同時指出，盡管復甦的過程會有起伏，但只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，可望支持未來經濟復甦動力逐步增強。

他強調，目前最迫切的是增加投資和經濟驅動力，而吸引企業、招攬人才正是政府全力推進的工作方向，同時亦要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓本港在經濟復甦時，能更充分把握發展機遇，令經濟發展推上更高的台階。

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責任編輯：關景騰

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