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【律政司】香港法律周明起一連5日舉行　27海外專家及學者獲發「藍碼」

政治 17:22 2022/11/06

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律政司表示，香港法律周明起一連5日舉行。（資料圖片）

律政司明日起一連5日舉行「香港法律周2022」，議題包括透過國際文書和多元化的爭議解決機制促進尋求司法公正、推動法治建設以達致可持續發展、以及與「一帶一路」建設和國際舞台有關法律科技方面的最新發展。

律政司表示，將邀請全球各地的知名專家、執業者、政府官員、學者及各界翹楚參與；有國際私法「三姐妹」之稱的國際統一私法協會、海牙國際私法會議和聯合國國際貿易法委員會，亦會參與香港法律周2022多項活動。

政府透露，有27名海外法律專家及學者獲邀來港出席活動，已按現行機制獲得豁免，抵港後會獲發「藍碼」，以便他們出席會議期間的所有活動，包括在私人包廂和指定場所飲食，在3天醫學監察期間須按規定接受檢測，若檢測結果呈陽性，不可參加活動，並須隔離。

活動會以線上線下混合模式舉行，包括︰

  • 11月7日︰亞太國際私法峰會
  • 11月8日︰海牙國際私法會議公約︰支持跨境民商事訴訟—慶祝HCCH亞太區域辦事處十周年工作坊，及年度仲裁會議
  • 11月9日︰東盟網上爭議解決工作坊︰網上爭議解決可促進東盟及香港企業的跨境貿易和投資，及香港調解講座2022
  • 11月10日︰香港律師會第五屆「一帶一路」論壇︰「一帶一路」元宇宙與金錢之路
  • 11月11日︰法治大會︰法治公義　普惠共存

其中，特首李家超及中國外交部駐港特派員公署特派員劉光源，將出席首日活動並致開幕辭；至於最後一日的「法治大會：法治公義　普惠共存」活動，李家超、終審法院首席法官張舉能及律政司司長林定國等亦會致辭，而財政司司長陳茂波則會出席午餐會談。

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責任編輯：關景騰

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