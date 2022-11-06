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【八達通死機】電子支付平台失靈招致損失？　大律師解答3大索償FAQ

社會 16:47 2022/11/06

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（資料圖片）

八達通今早集體死機，估計受影響時間約4小時，有不少商戶和市民聲稱蒙受損失，詳見【下一頁】。究竟電子支付平台「死機」，市民損失的金錢能否追討？大陸師陸偉雄作出解答。

【Q1：商戶如因電子支付平台「死機」而蒙受生意損失，能否透過法律途徑追討？】

陸偉雄指，如能證明商戶與電子支付平台故障成因無關，則商戶可以透過法律途徑追討故障期間的生意損失。

然而，陸偉雄建議商戶採用法律途徑前，應先審視損失額度是否值得大費周章追討，

就算是小額錢債，如案件存在爭議，亦要花上很長時間進行審議，隨時得不償失。

【Q2：與電子支付平台簽訂合約時的免責條款，會否令追討無門門】

陸偉雄指，不少合約中存在免責條款，但「有免責條款不代表大哂」，如能證明條款或簽署過程中存在不公平情況，商戶仍有機會成功追討。然而，陸偉雄強調，每宗個案涉及的條款和個案均不同，不能一概而論。

【Q3：如果我想追討，但又不相對簿公堂，有何建議？】

對簿公堂成本大，但對蒙受損失感到不忿應如何？陸偉雄建議損失者不應一開始就想著用法律途徑處理，可先與電子支付平台用書面、電郵形式溝通，儘量以低時間成本的方法進行索償。

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責任編輯：陳梓蔚

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