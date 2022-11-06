【國民教育】逾半受訪教師稱欠缺國安教育資源　基金會倡教育局設電話專線解答教師疑難

▲ 善德基金會今日（6日）發表調查結果。（基金會提供圖片）

施政報告提出進一步加強國民教育，有調查顯示，逾9成受訪教師指其任教學校已將「一國兩制」教育融入相關學科，但逾4成半教師認為推行成效一般，逾半數教師指國家安全教育教學資源不足。調查機構倡增設「打電話問功課」系統，由教育局人員解答教師有關「一國兩制」的疑問，並將國家領導人相關重要講話，及時轉化為教材套供教師即時使用等，教育局前局長吳克儉亦指有持不同挑戰的家長「挑戰」教師，認同當局應為業界增加支援。

善德基金會聯同港九新界3個校長代表，於9月14日至10月15日以問卷訪問211名中、小學及幼稚園教師，今日（6日）公布調查結果，顯示93%受訪者稱其任教學校已將「一國兩制」教育融入相關學科，28%推專題學習，10%更將「一國兩制」教育獨立成科。學習活動方面，96%受訪教師指其學校有奏唱國歌、94%有升掛國旗和區旗等，其中中學更做到100%推行。受訪教師主要靠官方材料設計「一國兩制」教育的校本課程和教材，例如教育局網站（91%）及政府出版刊物或網頁（75%）等。

雖然近半受訪教師認同港區國安法實施後，學校更易推行「一國兩制」教育，但問及「一國兩制」教育推行成效，只有28%教師認為成效良好，46%為成效一般，4%更認為成效欠佳，餘下22%則說不知識或沒意見。推行國安教育遇到的困難，主要有「欠缺相關教學資源」（56%）、教師未掌握相關知識（45%）及校本課程編排不易（45%）。

善德基金會出11項建議以持續加強支援學校推行「一國兩制」教育，包括提供針對不同年級和學科開發更多多媒體互動教材、建構「一國兩制」教材庫，並及時將國家中央領導人的「一國兩制」重要講話及有關機構發表「一國兩制」相關文件，轉化為教材套供教師即時使用，另增設「電話問功課」或「上網／Whatsapp問功課」系統，為教師解答有關憲法、《基本法》和國安法的疑問。

吳克儉表示，不時有持不同政治立場的家長「會挑戰學校老師、校長」，認為投入參與一國兩制教育的教師需要支援，舉例如最近有坊間刊物總結中共20大重要內容，形容教育局有更多資源、建立圖像，「幾日就做到出嚟，啱啱20大講完嗰個星期之內，學校已經可以喺唔同分層溝通使用。」他又指基金會調查全面反映學界現況，倡每年進行一次，建立一國兩制教育指標調查資料庫。

▲ 教育局前局長吳克儉指，教育局可增加資源支援學校推行「一國兩制」教育。（馮琪雅攝）

被問到是否要增加新入職教師的基本法及國安法測試難度？立法會議員鄧飛表示不認同現行MC題（多項選擇題）簡單，他亦試過做基本法及國安法模擬測試，形容是「幾艱深」，認為當局毋須再開發短答題，當務之急是增辦培訓助教師掌握國安教育內容。下學年直資學校及受資助幼稚園的新入職教師均要考試，田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜指出，事件本身是一件美事，可讓教師認識國安及基本法等知識，卻惹來教師甚至家長擔心，令教師工作更忙碌，她亦擔心在短促時間推行容易「變成好心做壞事」，故認為不宜增加文字題。

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記者：馮琪雅