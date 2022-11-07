【好去處】11.17起8米巨熊落戶尖沙咀鐘樓旁　設鐘聲倒計時器＋主題濾鏡免費用

▲ 11.17起8米巨熊落戶尖沙咀鐘樓旁，屏幕上會顯示鐘樓鐘聲倒計時器，另設主題濾鏡供市民免費用。（領賢慈善基金提供）

本港防疫措施鬆綁大型展覽陸續復常，尖沙咀鐘樓旁將舉行大型戶外公共藝術展「TICK TOCK, TICK TOCK」，展出美國藝術家WhIsBe迄今最大型、高達8米的巨型雕塑軟糖熊。雕塑結合現代軟糖熊與古代恐龍，新舊交錯，同場還有另一座背靠維港2.5米高蔚藍色雕塑。展覽在今年11月17日至明年元旦日舉行，另設擴增實境（AR）及濾鏡供市民打卡。主辦方冀透過「貼地」的藝術，在疫情下向市民分享快樂。

展覽由領賢慈善基金主辦，曾主辦「八大・尋龍記」和一系列以恐龍為主題的活動。是次邀請來自美國洛杉磯的街頭藝術家WhIsBe，特別為展覽設計8米高的雕塑軟糖熊，混合了現代軟糖熊與遠古恐龍的新舊交錯設計元素，並採用WhIsBe創作常見的標誌紅色。此外，毗鄰海濱還放置了另一座2.5米高的蔚藍色軟糖熊雕塑，經特殊處理的塗層表面，用意映照出維港的光影，與作品融為一體。

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街頭藝術家WhIsBe善於把清純的形象注入具意義的信息，曾成為第一位在拍賣場外，作品賣價達到100萬美元的 NFT（非同質化代幣）藝術家。是次一貫創作風格，軟糖熊手持寫了展出地資料的牌子，但是次首度換成LED屏幕，並配上一個新標題「甜點部」。每朝8時至晚上10時屏幕將播出不同影片，包括配合鐘樓鐘聲的倒計時器、WhIsBe為展覽創作的短片，以及市民講述曾經歷過的難忘時刻的訪問，冀加強公共藝術與本地社群的關係。

為了使參觀者進一步投入展覽， 主辦方特設2款軟糖熊主題的IG濾鏡和AR拍攝功能，只要掃瞄現場提供的二維碼即可使用。此外，從11月19日起的4個周末現場會免費派發氣球。

WhIsBe表示，2019年訪港受到此地的景觀啓發，將是次作品融入這座城市的特質。很高興能為香港，帶來一個添置了全新數碼互動元素的再進化版軟糖熊。領賢慈善基金青年成員張嘉慶指，不只博物館、藝術館的藏品可稱為藝術，希望透過親民的街頭藝術形式，展出市民熟悉的熊仔主題雕塑，為疫情下難展歡顏的市民帶來歡樂，強調相關物料堅固，可承受本港多變的天氣在戶外展出。

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記者：陳麗娜