【校長專欄】中學為小學生辦潛能挑戰賽　基協校長：人人都能發揮潛能

▲ 校長表示，參加者人人都能發揮潛能。

許多成年人常以成績及獎項多寡評定孩子的成功與否，但其實每個孩子都是獨特及潛力無限。為鼓勵小朋友建立自信及體驗成功感，中華基督教會基協中學舉辦了首屆「全港小學生潛能挑戰賽」，希望藉此為未被發掘的孩子提供展現潛能的機會，鼓勵他們挑戰自我，勇於突破，獲得成功經歷。

教育不應以單一把尺衡量一個人的人生，許多學生獲得卓越成績，容易被重視。即使在我們讀書年代，往往都只有幾個同學經常獲獎，來來去去都是那幾位尖子。其實在同學當中，仍有大量從來沒有獲獎、成績又不是考一、二、三名的學生，而這些同學一樣有不同的能力及長處，但他們往往因為成績較遜色而被忽略。

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即使學生沒有得到獎項或成績一般，也不等如這孩子較差，每一個孩子均有不同的恩賜，最重要是助他們建立自信及體驗成功，故基協決定舉辦這次潛能挑戰賽，供小五、小六學生參加，希望讓未被發掘的孩子，得到成功經驗。

▲ 羅裕安校長希望讓小學生獲得成功感。（學校提供）

參加者獲獎機會極高

比賽分為智育、體藝兩大類別，項目包括有不同的數學、科學及地理遊戲，亦有STEAM的「放水遊戲」，參加者需在有限時間內透過紙作為建造結構的材料承重放水。比賽吸引了近120名來自11間小學的學生參加，獲獎的學生均可獲獎座及證書。

比賽參加者獲獎機會率極高，除了參加者在各組比賽有機會獲獎外，即使在其中一組輸了，落敗者仍可以到另一組繼續比賽。我們希望學生可以體驗成功感覺，從而建立自信及肯定自己。

學校同場設新興運動體驗，在專業教練指導下，讓家長及學生即場試玩軟式曲棍球、巧固球、芬蘭木柱、地壺球等，享受親子互動。體育能鍛鍊身體，培養意志及從中學習團隊精神，近年出現了不少新興體育項目，特點對參與者技術要求不會太高，也結合科技元素，適合任何年齡人士參加。

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這活動為小朋友帶來鼓舞及肯定，其中獻主會溥仁小學小六學生林嘉欣，以往未曾代表過學校出賽，但在這次比賽中則第一次代表學校出賽，而且在STEAM盃賽冠軍中獲得冠軍，她感到很開心及增加了自信心。

坪石天主教小學小六學生黃偉堂在音樂潛能獲獎，是他人生第一次經歷成功，他形容：「今日是我人生最開心一日，第一次獲獎。」他說自己最喜歡唱歌跳舞，今日活動是他第一次代表學校參加唱歌比賽，感覺很興奮和充滿成就感。

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