姜濤Jer首次為《阿媽有咗第二個》謝票　自爆曾偷偷入戲院睇反應

▲ 姜濤、彭秀慧、柳應廷。（左起）

電影《阿媽有咗第二個》自8月開畫到今，票房已超逾4千萬，兩位男主角姜濤與柳應廷（Jer）昨日（11月5日）首度參與《阿媽有咗第二個》公開宣傳，與導演彭秀慧、演員羅永昌、鄧麗英、陳宗澤（CY）、曾樂彤、張蔓姿、唐劍康（Donald）出席該片慈善觀映禮及謝票。

談到今次慈善觀映禮，彭秀慧導演坦言得來不易：「有好多事以為理所當然，原來都要靠念力才可以發生，我和姜濤與Jer好久沒見，作為導演、朋友、粉絲，看到他們重新與工作接軌，深深感受到『珍惜』的重要！我非常感謝大家、感謝公司，締造了這個奇蹟，雖然電影上映已有一段時間，仍然給予機會讓我們聚首一堂！」

姜濤偷偷入戲院

首度以電影演員身份出席《阿媽有咗第二個》慈善觀影禮，姜濤誠懇地說：「要對大家說聲不好意思，電影上映了一段時間，現在才能與大家見面，多謝每一位支持我們的觀眾！」

大會司儀Donald 問及第一天埋位的難忘片段，姜濤緩緩分享：「第一個鏡頭比想像中順利，因為做了好多準備工夫！」

之後，姜濤更自爆曾秘密入戲院看戲：「感覺好神奇，第一次在戲院看到自己的樣子，同時我亦有偷偷觀察大家反應！」他感謝彭導演挑選自己，成為戲中的方晴。

Jer感到緊張

同屬首次躍登大銀幕，Jer笑言有少少緊張：「好記得自己也是偷偷入戲院看戲，我好在意朋友的反應，很開心大家這麼支持我們，剛才第一次謝票，看到雖已上映三個月，仍然很支持《阿媽》，衷心好多謝大家！」

Jer的演技備受讚賞，重提他與戲中「阿媽」毛舜筠爭吵一幕，Jer拆解真相：「這場戲完全不像真實的Jer，我不會製造爭執，家人對我亦好支持，這部電影可以令我們反思與家人的關係！」

毛姐飛日本慶生

慈善觀映禮舉行當日為「阿媽」毛舜筠的生日正日，正身在日本歡度生辰的毛姐特別在當地拍下片段。

毛姐透過影片答謝支持：「大家看到這麼漂亮的紅葉，都知道『阿媽』不在香港，『阿媽』已經去了日本，所以謝票的工作，要交給方晴與子軒，因為這三個月來，好多謝觀眾的支持，令我們的票房已衝破四千萬！『阿媽』繼續在日本浸溫泉休息一下，『阿仔』要好好慰勞我們的觀眾，香港見！」

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