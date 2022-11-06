【市區重建】土瓜灣重建工廈數名大業主佔逾4成業權　市建局邀參與重建發展

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市建局早前宣布重建土瓜灣「五街」及鄰近工廠大廈，市建局行政總監韋志成今日（6日）發表網誌，講述收購和重建工廈的困難。

市建局早前啟動2個相鄰重建項目，即俗稱「五街」的明倫街／馬頭角道發展計劃，和土瓜灣道／馬頭角道發展計劃（KC-019），後者主要由由工業大廈新寶商業中心一期和二期組成。

韋志成指出，在開展計劃前，市建局已掌握了工廈內的單位業主身份。KC-019涉及約110個業權，其中40%業權由數個大業主持有，若然這數名大業主拒絕出售物業，市建局能夠集合的業權數量，最多也不夠六成。

考慮到以往推行工業樓宇項目所遇到的困難和相關經驗，市建局正研究推行針對工業樓宇項目的「業主參與發展」先導計劃。韋志成表示，參考過去前土地發展公司的相關經驗，小業主在參與計劃時會受回報期長、變數多和財務風險高3項因素影響，傾向邀請項目內已擁有相當業權數目的業主參與，促成市建局取得他們擁有的業權，加快統一業權的進度，令項目收購工作提速、提效。

至於小業主方面，市建局了解到受影響廠戶涉及不同類型行業，包括工程服務、貿易、貨運行業，以及食品工場等，其中部分廠戶已經營多年，並已投資設置昂貴的大型機器和冷凍房等設備，若要重置業務，比一般舊樓的地舖搬遷可能更為複雜。

有見及此，市建局團隊正全面檢視適用於工業樓宇的收購政策，因應工廈內業主和廠戶的需要，從搬遷費用、重置成本等不同方向，冀望制定一套合適的收購補償方案，待相關工作成熟時，會向受影響的業主和經營者作進一步解說。

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責任編輯：陳梓蔚