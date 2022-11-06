  • 21°C
香港時間 : 20221106日 (週日) 19:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區重建】土瓜灣重建工廈數名大業主佔逾4成業權　市建局邀參與重建發展

社會 17:27 2022/11/06

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

市建局早前宣布重建土瓜灣「五街」及鄰近工廠大廈，市建局行政總監韋志成今日（6日）發表網誌，講述收購和重建工廈的困難。

市建局早前啟動2個相鄰重建項目，即俗稱「五街」的明倫街／馬頭角道發展計劃，和土瓜灣道／馬頭角道發展計劃（KC-019），後者主要由由工業大廈新寶商業中心一期和二期組成。

韋志成指出，在開展計劃前，市建局已掌握了工廈內的單位業主身份。KC-019涉及約110個業權，其中40%業權由數個大業主持有，若然這數名大業主拒絕出售物業，市建局能夠集合的業權數量，最多也不夠六成。

考慮到以往推行工業樓宇項目所遇到的困難和相關經驗，市建局正研究推行針對工業樓宇項目的「業主參與發展」先導計劃。韋志成表示，參考過去前土地發展公司的相關經驗，小業主在參與計劃時會受回報期長、變數多和財務風險高3項因素影響，傾向邀請項目內已擁有相當業權數目的業主參與，促成市建局取得他們擁有的業權，加快統一業權的進度，令項目收購工作提速、提效。

至於小業主方面，市建局了解到受影響廠戶涉及不同類型行業，包括工程服務、貿易、貨運行業，以及食品工場等，其中部分廠戶已經營多年，並已投資設置昂貴的大型機器和冷凍房等設備，若要重置業務，比一般舊樓的地舖搬遷可能更為複雜。

有見及此，市建局團隊正全面檢視適用於工業樓宇的收購政策，因應工廈內業主和廠戶的需要，從搬遷費用、重置成本等不同方向，冀望制定一套合適的收購補償方案，待相關工作成熟時，會向受影響的業主和經營者作進一步解說。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【五街重建】市建局逾百億收購土瓜灣五街　2033年推逾2200伙連接啟德
06:00 2022/10/08
【五街重建】市建局逾百億收購土瓜灣五街　2033年推逾2200伙連接啟德
【五街重建】地舖業主6年獲市建局收購2次　店舖投資賺逾20倍
06:02 2022/10/08
【五街重建】地舖業主6年獲市建局收購2次　店舖投資賺逾20倍
【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目
11:59 2022/10/16
【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目

你可能感興趣

【五街重建】市建局逾百億收購土瓜灣五街　2033年推逾2200伙連接啟德
06:00 2022/10/08
【五街重建】市建局逾百億收購土瓜灣五街　2033年推逾2200伙連接啟德
【五街重建】地舖業主6年獲市建局收購2次　店舖投資賺逾20倍
06:02 2022/10/08
【五街重建】地舖業主6年獲市建局收購2次　店舖投資賺逾20倍
【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目
11:59 2022/10/16
【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目
收購 工廈 市區重建 市建局 工程 土瓜灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾