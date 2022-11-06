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【不再撩鼻】免費核酸檢測周二起只口腔採樣　專家引研究指靈敏度只有68%　稱難以理解

社會 17:49 2022/11/06

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（資料圖片）

政府昨日宣布，下周二起在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站及機場入境檢測站進行的免費核酸檢測採樣，將改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」，並指此改動可提升整體檢測效率和服務量，亦不會影響核酸檢測的準確性。【詳情機看：下一頁

呼吸系統科專科醫生梁子超引述研究稱，咽喉拭子採樣的靈敏度僅68%，不解政府為何為節省1至2分鐘時間而選擇靈敏度大打折扣的檢測方式；他又認為本港已在復常路上，控制疫情主要靠群體免疫，反而應減少非必要的核酸檢測安排。

梁子超稱，不能理解政府的改動，他引述研究指鼻腔和咽喉合併拭子採樣的靈敏度達97%，而咽喉拭子採樣的靈敏度則只有68%；不解為何政府已投入大量公帑做核酸檢測，仍要為節省1至2分鐘時間，而選擇靈敏度大打折扣的檢測方式，尤其目前接受免費核酸檢測的多為強檢者，理應需要高靈敏度。

梁子超又稱，內地以咽喉拭子採樣，與其運作上的需要有關，因內地核酸檢測常態化，當局會要求民眾大量及頻密地核酸檢測，檢測量很大，故要盡量減人手及成本；惟香港情況並不一樣，本地實際檢測量並沒有如此高，且本港已走上復常路，控制疫情主要靠群體免疫，而非核酸檢測或追蹤，政府的改動若是因成本效益考慮，反而應改為只要求有絕對需要的人群做核酸檢測，或減少強檢，建議當局思考是否仍值得浪費資源長期做核酸檢測。

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記者：黃小冰

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