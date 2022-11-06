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鄭泳舜馬逢國「劈木板」賀議辦開幕　多名議員撐場齊齊學空手道

政治 18:03 2022/11/06

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多名立法會議員出席撐場，他們聯同鄭泳舜、馬逢國，跟住空手道精英運動員李振豪，齊齊紮馬出拳、嗌「哈哈」。（鄭泳舜、馬逢國Facebook）

民建聯立法會議員鄭泳舜、選委界立法會議員馬逢國，位於深水埗白田邨的聯合議員辦事處，昨日開幕。由於二人均與體育關係密切，開幕誌慶不單請來空手道運動員「踢館」，兩人更即場「劈木板」為議辦開幕剪綵。

活動亦獲多名立法會議員出席撐場，包括「建制派班長」廖長江、民建聯主席李慧琼、做過體育教師的旅遊界姚柏良，以及體育、演藝、文化及出版界霍啟剛等，他們聯同鄭泳舜、馬逢國，跟住空手道精英運動員李振豪，齊齊紮馬出拳、嗌「哈哈」。

做過體演文出界議員的馬逢國，雖然以一身西裝現身，同樣挑戰成功。（馬逢國Facebook）

作為主人家的鄭泳舜、馬逢國，當然亦要一展身手。早前曾參與維港渡海泳的鄭泳舜，輕鬆地一擊「劈穿木板」；做過體演文出界議員的馬逢國，雖然以一身西裝現身，同樣挑戰成功。

鄭泳舜指，他和馬逢國均非常關心文化體育發展，形容合作開議辦是「一拍即合」，希望將更多文化、體育活動帶入社區，為新舊交替的白田邨，注入更多活力。

馬逢國則指， 自己與深水埗有很多淵源，希望在一些別具特色的地區，將文化、體育和旅遊融合，做更多的嘗試和實踐。

早前曾參與維港渡海泳的鄭泳舜，當然一擊「劈穿木板」。（鄭泳舜Facebook）

同場的文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭指，過去與二人有很多溝通和互動，大家都希望推動地區的文化體育和旅遊發展。

他又指，政府計劃在深水埗建立設計及時裝基地，目標是將其打造為設計和旅遊項目，推動香港成為中外文化藝術交流中心，做好體育普及化、精英化和盛事化。

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撰文 : 傅流螢

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