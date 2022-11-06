【七人欖球賽】多名高官入場感受氣氛　李家超：今晚見！

▲ 鄧炳強、何永賢入場感受氣氛。（鄧炳強社交平台）

一連3日的「香港國際七人欖球賽」今（6日）煞科日，多名政府高官到場支持盛事，行政長官李家超在社交平台表示，一連三天的國際七人欖球賽來到最後一天，「今晚就是決賽了！十分期待！今晚見！」，保安局局長鄧炳強及房屋局局長何永賢都有到場支持。

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保安局局長鄧炳強表示，國際體育盛事七人欖球賽重臨香港，今年終於可以入場觀看，場上球隊激戰，席上球迷狂熱，他也一同投入歡呼，認為「氣氛好到不得了」，氣氛第一，輸贏次要，更表示「香港嘅盛事陸續上演，大家準備好未？」

房屋局局長何永賢表示，近日社交媒體都被七欖「洗版」，今日聯同房屋局副局長戴尚誠、政治助理歐陽文倩等一同入場參與其中，又指很高興香港再次於國際視野中展示健康與活力，期待這樣的世界級活動陸續有來。

律政司司長林定國及副司長張國鈞同樣有入場，張國鈞表示，今早與林定國在電台節目談論近期法律熱話，下午就入場觀看七欖，「收工睇場波啤啤佢，男人的浪漫。」

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責任編輯：李榮忠